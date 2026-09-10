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Все может решиться уже осенью: неожиданный прогноз по войне

Искусственный интеллект оценил шансы на прекращение боевых действий, перемирие или мир до конца 2026 года

10 сентября 2026, 19:38
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Кречмаровская Наталия

Возобновление переговорного трека дает надежду на завершение войны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, чего ожидать до конца 2026 года.

Все может решиться уже осенью: неожиданный прогноз по войне

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что дипломатическое окно для завершения боевых действий действительно открылось. США пытаются возобновить переговорный процесс, а представители администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер контактируют с Москвой и Киевом.

Однако главная проблема – разные представления сторон о том, каким должно быть завершение войны. Россия не отказалась от своих территориальных и других требований, в то время как Украина не может просто согласиться с ними.

По оценке ChatGPT, наиболее реалистичный вариант до конца года – не большой мирный договор, а прекращение огня, постепенное снижение интенсивности боев или другая форма деэскалации.

Особо важными могут стать сентябрь-октябрь и зимний период. Именно в это время приходятся дипломатические попытки найти возможности для снижения напряжения.

Так что 2026 год, по мнению чат-бота, может стать годом перемирия, но вряд ли окончательного мира. Главная сложность – не просто остановить бои, а создать соглашение, которое стороны не захотят сорвать через несколько недель.

Чат-бот Copilot оставляет шанс на прекращение боевых действий до конца 2026 года. Но, как и ChatGPT, он не считает полноценный мир наиболее вероятным результатом.

На прогноз могут повлиять несколько факторов: военная ситуация, поддержка партнерами Украины, состояние российских ресурсов и внутреннее давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Copilot предполагает, что перемирие может стать более реальным, если российская армия и экономика будут испытывать все сильнее истощение, а Запад сохранит единство в поддержке Киева.

В то же время, переговоры будут очень сложными. Украина будет настаивать на восстановлении территориальной целостности, в то время как Россия будет пытаться закрепить уже захваченные территории.

Поэтому Copilot прогнозирует, что до конца года больше шансов имеет временное перемирие или частичное замораживание конфликта, чем окончательное урегулирование.

Для настоящего мира, по мнению чат-бота, понадобятся время, политическая воля и международное давление на Москву.

Самый пессимистический прогноз дал чат-бот Grok. Он оценивает шанс на прекращение войны до конца 2026 как очень невысокий.

Чатбот признает, что дипломатические контакты активизировались. Спецпосланники Трампа осуществляют контакты между Москвой и Киевом, а украинская сторона рассматривает осень как потенциальное переговорное окно.

Однако Grok считает, что Путин пока не готов к настоящему компромиссу. По его оценке, в Кремле все еще рассчитывают добиться военных целей на Донбассе и добиться максимально выгодных условий.

Поэтому даже ограниченные договоренности могут остаться недостижимыми. Самым реалистичным сценарием Grok называет продолжение войны с возможными локальными паузами, гуманитарными договоренностями или другими ограниченными деэскалационными форматами.

Полноценное перемирие чат-бот скорее переносит на 2027 год, когда стороны могут быть еще больше истощены.

В главном заключении модели ИИ однозначны: полноценный мирный договор до 31 декабря 2026 выглядит маловероятным. Все три также указывают на главное препятствие – принципиально разные позиции Украины и государства-террористки.

Разница – в оценке шансов на прекращение огня. ChatGPT видит реальную возможность перемирия, Copilot допускает его при определенных условиях, а Grok настроен гораздо более пессимистично и ожидает продолжения войны.

Итак, общий прогноз таков: дипломатия будет продолжаться, но гарантий большой тишины до конца 2026 пока нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, захватит ли Путин Донбасс до конца 2026 года.




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