Все місто у вогні: окупанти скинули 5 фугасних авіабомб зранку 25 травня

Російська авіація на початку доби 25 травня атакувала Краматорськ. За попередньою інформацією місцевої влади, окупанти випустили по місту п'ять фугасних авіабомб ФАБ-250. Наразі медики надають допомогу щонайменше трьом постраждалим цивільним громадянам.

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: НПУ

Вибуховою хвилею та уламками у місті понівечило 14 висоток, адмінбудівлі, а також місцевий заклад освіти. Серед інших об'єктів цивільної інфраструктури суттєвих руйнувань зазнало одинадцяте відділення "Нової пошти".





"Близько 5:30 ранку внаслідок влучання КАБ було пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 у Краматорську", — розповіли у пресслужбі поштового оператора.

Удар спровокував сильне займання. Рятувальники оперативно виїхали на місце для ліквідації наслідків. На щастя, працівники компанії під час атаки не перебували на робочих місцях.

"Пожежу спричинило [влучання]. Співробітники не постраждали", — додали у компанії.

Зараз на території понівеченого об'єкта продовжують розбирати завали представники ДСНС та фіксувати воєнні злочини правоохоронці. За попередніми підрахунками, приблизно п'ята частина відправлень, які перебували всередині, зараз поховані під уламками стін. Керівництво пошти запевнило, що повністю компенсує клієнтам вартість усіх знищених вогнем вантажів.

"Оцінка руйнувань триває", — зазначили у "Новій пошті" та підкреслили, що вже змінили шляхи доставлення, аби решта посилок надійшла вчасно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українських лікарнях спостерігається гостра нестача кваліфікованих кадрів, проте урядовці розглядають можливість позбавити медичних працівників відстрочки від мобілізації. Про це у своїх соцмережах заявив народний депутат Дмитро Разумков.

"Якщо в Кабміні всерйоз думають про те, щоб знімати бронювання з медиків, то нехай спочатку повернуть в Україну своїх дітей, родини і близьких", — обурився парламентар. За його словами, родичі посадовців масово проживають та лікуються у Відні, Лондоні чи інших європейських містах, тоді як пересічні українці ризикують залишитися без медичної допомоги.



