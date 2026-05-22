Влада залишить Україну без медиків: у Раді обурені ініціативами Кабміну

В українських лікарнях спостерігається гостра нестача кваліфікованих кадрів, проте урядовці розглядають можливість позбавити медичних працівників відстрочки від мобілізації. Про це у своїх соцмережах заявив народний депутат Дмитро Разумков.

"Якщо в Кабміні всерйоз думають про те, щоб знімати бронювання з медиків, то нехай спочатку повернуть в Україну своїх дітей, родини і близьких", — обурився парламентар. За його словами, родичі посадовців масово проживають та лікуються у Відні, Лондоні чи інших європейських містах, тоді як пересічні українці ризикують залишитися без медичної допомоги.

Політик підкреслив, що збереження відстрочки є ключовим фактором для утримання спеціалістів у країні.

"Бронювання для багатьох медиків, — констатує Разумков, — це один із небагатьох стимулів залишатися працювати, а не виїжджати чи змінювати професію".

Депутат попередив, що масовий призов лікарів суттєво погіршить ситуацію не лише в тилу, а й на передовій, адже цивільні медзаклади виконують надскладні операції та реабілітують поранених військовослужбовців. При цьому ефективність рішень профільного міністерства вже давно викликає великі питання у суспільства.

"Те, що МОЗ давно живе у паралельній реальності, стало зрозуміло ще тоді, коли медиків почали відправляти на фронт не за фахом, а фактично як піхоту. Можливо, це наслідки кадрових рішень, — припускає народний обранець, — які ухвалюються не здоровим глуздом, а за порадами ворожок і феншуїв?!"

Наостанок Разумков закликав урядовців продемонструвати патріотизм на власному прикладі та переглянути підходи до формування мобілізаційних списків у державних структурах.

"Перш ніж простягати руки до лікарів, владі варто почати із себе. Нехай спочатку розбронюють своє міністерство, — підсумував депутат, — чиновників, які роками розповідають країні, як правильно жити".

Нагадаємо, що в Україні можуть оперативно знімати бронювання з військовозобов'язаних медичних працівників для їхнього подальшого залучення до лав Сил оборони. Відповідні зміни під час виступу в Верховній Раді озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, зазначивши, що наразі "МОЗ розброньовує медиків на запит Міноборони".