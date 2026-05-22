Влада залишить Україну без медиків: у Раді обурені ініціативами Кабміну

Недилько Ксения
В українських лікарнях спостерігається гостра нестача кваліфікованих кадрів, проте урядовці розглядають можливість позбавити медичних працівників відстрочки від мобілізації. Про це у своїх соцмережах заявив народний депутат Дмитро Разумков.
Верховна рада. Фото з відкритих джерел
Політик підкреслив, що збереження відстрочки є ключовим фактором для утримання спеціалістів у країні.
Депутат попередив, що масовий призов лікарів суттєво погіршить ситуацію не лише в тилу, а й на передовій, адже цивільні медзаклади виконують надскладні операції та реабілітують поранених військовослужбовців. При цьому ефективність рішень профільного міністерства вже давно викликає великі питання у суспільства.
Наостанок Разумков закликав урядовців продемонструвати патріотизм на власному прикладі та переглянути підходи до формування мобілізаційних списків у державних структурах.
Нагадаємо, що в Україні можуть оперативно знімати бронювання з військовозобов'язаних медичних працівників для їхнього подальшого залучення до лав Сил оборони. Відповідні зміни під час виступу в Верховній Раді озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, зазначивши, що наразі "МОЗ розброньовує медиків на запит Міноборони".