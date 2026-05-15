«Частину медиків можуть залучити до служби»: Віктор Ляшко заявив про нові правила військового обліку лікарів

В Україні можуть оперативно знімати бронювання з військовозобов'язаних медичних працівників для їхнього подальшого залучення до лав Сил оборони. Відповідні зміни під час виступу в Верховній Раді озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, зазначивши, що наразі "МОЗ розброньовує медиків на запит Міноборони".

Віктор Ляшко

За словами очільника відомства, державні інституції діють у синергії задля ефективного забезпечення потреб фронту фахівцями. Міністр наголосив, що "Україна працює в координації з Міністерством оборони та Командуванням медичних сил".

Саме тому, відповідно до офіційних звернень оборонного відомства, "у разі запитів частину медиків можуть розбронювати та залучити до служби в Збройних силах України та інших структурах". Така оптимізація кадрів дозволить оперативно підсилити медичні підрозділи на передовій та в тилових військових госпіталях найнеобхіднішими фахівцями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні говорили про скасування бронювання від мобілізації працівників для підприємств, які не залучені безпосередньо до оборонно-промислового комплексу. В Раді цю інформацію спростовували.

Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, чи взагалі потрібна така кількість заброньованих. Вона, з посиланням на інформацію Міністерства економіки, повідомила, що станом на початок 2026 року було заброньовано 1 млн 300 осіб. За її словами, бронювати потрібно не тільки працівників оборонно-промислового комплексу. Нардепка підкреслила, що потрібно бронювати працівників різних галузей, адже триває активно підготовка до нового опалювального сезону.