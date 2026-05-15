Главная Новости Общество события «Часть медиков могут привлечь на службу»: Виктор Ляшко заявил о новых правилах военного учета врачей
«Часть медиков могут привлечь на службу»: Виктор Ляшко заявил о новых правилах военного учета врачей

Мобилизация в системе здравоохранения: Минздрав будет разбронировать медиков по спецзапросам Минобороны

15 мая 2026, 12:20
Недилько Ксения

В Украине могут оперативно снимать бронирование с военнообязанных медицинских работников для их дальнейшего привлечения в ряды Сил обороны. Соответствующие изменения во время выступления в Верховной Раде озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отметив, что "Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны" .

По словам главы ведомства, государственные институты действуют в синергии для эффективного обеспечения потребностей фронта специалистами. Министр подчеркнул, что "Украина работает в координации с Министерством обороны и Командованием медицинских сил" .

Именно поэтому, согласно официальным обращениям оборонного ведомства, "при запросах часть медиков могут разбронировать и привлечь к службе в Вооруженных силах Украины и других структурах" . Такая оптимизация кадров позволит оперативно усилить медицинские подразделения на передовой и в тыловых военных госпиталях необходимыми специалистами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине говорили об отмене бронирования от мобилизации работников для предприятий, не привлеченных непосредственно в оборонно-промышленный комплекс. В Раде эту информацию опровергли.

Народная депутат Елена Шуляк рассказала, нужно ли вообще такое количество забронированных. Она, со ссылкой на информацию Министерства экономики, сообщила, что на начало 2026 года было забронировано 1 млн 300 человек. По ее словам, нужно бронировать не только работников оборонно-промышленного комплекса. Нардепка подчеркнула, что нужно бронировать работников разных отраслей, ведь продолжается активно подготовка к новому отопительному сезону.



