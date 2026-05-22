Власть оставит Украину без медиков: в Раде возмущены инициативами Кабмина

Недилько Ксения
В украинских больницах наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, однако чиновники рассматривают возможность избавить медицинских работников от отсрочки от мобилизации. Об этом в своих соцсетях заявил народный депутат Дмитрий Разумков.
Политик подчеркнул, что сохранение отсрочки является ключевым фактором для удержания специалистов в стране.
Депутат предупредил, что массовый призыв врачей существенно усугубит ситуацию не только в тылу, но и на передовой, ведь гражданские медучреждения выполняют сверхсложные операции и реабилитируют раненых военнослужащих. При этом эффективность решений профильного министерства уже давно вызывает большие вопросы у общества.
В заключение Разумков призвал чиновников продемонстрировать патриотизм на собственном примере и пересмотреть подходы к формированию мобилизационных списков в государственных структурах.
Напомним, что в Украине могут оперативно снимать бронирование с военнообязанных медицинских работников для их дальнейшего привлечения в ряды Сил обороны. Соответствующие изменения во время выступления в Верховной Раде озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отметив, что "Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны".