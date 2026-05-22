Власть оставит Украину без медиков: в Раде возмущены инициативами Кабмина

В украинских больницах наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, однако чиновники рассматривают возможность избавить медицинских работников от отсрочки от мобилизации. Об этом в своих соцсетях заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

"Если в Кабмине всерьез думают о том, чтобы снимать бронирование с медиков, пусть сначала вернут в Украину своих детей, семьи и близких", — возмутился парламентарий. По его словам, родственники чиновников массово проживают и лечатся в Вене, Лондоне или других европейских городах, в то время как рядовые украинцы рискуют остаться без медицинской помощи.

Политик подчеркнул, что сохранение отсрочки является ключевым фактором для удержания специалистов в стране.

"Бронирование для многих медиков, — констатирует Разумков, — это один из немногих стимулов оставаться работать, а не уезжать или менять профессию".

Депутат предупредил, что массовый призыв врачей существенно усугубит ситуацию не только в тылу, но и на передовой, ведь гражданские медучреждения выполняют сверхсложные операции и реабилитируют раненых военнослужащих. При этом эффективность решений профильного министерства уже давно вызывает большие вопросы у общества.

"То, что Минздрав давно живет в параллельной реальности, стало ясно еще тогда, когда медиков начали отправлять на фронт не по специальности, а фактически как пехоту. Может, это последствия кадровых решений, — предполагает народный избранник, — которые принимаются не здравым смыслом, а по советам гадалок и феншуя?!"

В заключение Разумков призвал чиновников продемонстрировать патриотизм на собственном примере и пересмотреть подходы к формированию мобилизационных списков в государственных структурах.

"Прежде чем протягивать руки к врачам, власти следует начать с себя. Пусть сначала разбронируют свое министерство, подытожил депутат, чиновников, которые годами рассказывают стране, как правильно жить".

Напомним, что в Украине могут оперативно снимать бронирование с военнообязанных медицинских работников для их дальнейшего привлечения в ряды Сил обороны. Соответствующие изменения во время выступления в Верховной Раде озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отметив, что "Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны".