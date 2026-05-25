Весь город в огне: оккупанты сбросили 5 фугасных авиабомб утром 25 мая

Российская авиация в начале суток 25 мая атаковала Краматорск. По предварительной информации местных властей, оккупанты выпустили по городу пять фугасных авиабомб ФАБ-250. В настоящее время медики оказывают помощь по меньшей мере трем пострадавшим гражданским людям.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: НПУ

Взрывной волной и обломками в городе изуродовали 14 высоток, админздания, а также местное учебное заведение. Среди других объектов гражданской инфраструктуры существенных разрушений потерпело одиннадцатое отделение "Новой почты".





"Около 5:30 утра в результате попадания КАБ было повреждено здание, где расположено отделение №11 в Краматорске", — рассказали в пресс-службе почтового оператора.

Удар спровоцировал сильное возгорание. Спасатели оперативно выехали на место для ликвидации последствий. К счастью, сотрудники компании во время атаки не находились на рабочих местах.

"Пожар вызвало [попадание]. Сотрудники не пострадали", — добавили в компании.

Сейчас на территории изуродованного объекта продолжают разбирать завалы представители ГСЧС и фиксировать военные преступления правоохранители. По предварительным подсчетам, примерно пятая часть находившихся внутри отправлений сейчас завалены под обломками стен. Руководство почты заверило, что полностью компенсирует клиентам стоимость всех уничтоженных грузов.

"Оценка разрушений продолжается", — отметили в "Новой почте" и подчеркнули, что уже изменили пути доставки, чтобы остальные посылки поступили вовремя.

