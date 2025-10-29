Все дуже страшно: стало відомо про неможливість евакуації з важливого міста

За останній місяць евакуюватися з Покровська стало майже неможливо через постійні обстріли та атаки російських окупантів на будь-який рух у місті. Таку ситуацію в ефірі Еспресо описав волонтер БФ "Схід SOS" Роман Жилєнков.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що будь-яка можливість залишити прифронтові міста слід використовувати негайно, навіть якщо здається, що шансів майже немає.

"Єдиний шлях убезпечити себе та близьких — виїжджати якомога раніше. Навіть тимчасове переміщення краще, ніж очікування в небезпеці", — зазначив Жилєнков.

Водночас він визнав, що однією з головних проблем є нестача місць для постійного перебування евакуйованих. Волонтер розповів про так звану "чергу життя", коли люди тижнями змушені залишатися в тимчасових шелтерах, очікуючи на житло. За останній тиждень у такій ситуації опинилися 30 осіб.



"Цю проблему потрібно вирішувати спільно з державою", — додав він.

Жилєнков наголосив, що затягування з евакуацією може коштувати життя.



"За останній місяць вивезти когось із Покровська майже неможливо. Поодинокі випадки були, але це винятки. Навіть безпечний прохід у місті сьогодні небезпечний — ворог атакує будь-кого. Ситуація настільки критична, що навіть бездомна кішка може стати мішенню. Тому наголошую: евакуація повинна бути своєчасною", — пояснив він.

Волонтер закликав громадян не чекати і не ризикувати життям, а планувати переїзд одразу після появи можливості, щоб уникнути загрози для себе та родини.

