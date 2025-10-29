Поворотний момент у війні вже на горизонті: у Лондоні здивували гучною заявою

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв’ю Bloomberg підкреслив, що для України ситуація покращується після запровадження президентом США Дональдом Трампом санкцій проти російських нафтових компаній. За словами британського лідера, цей крок може стати вирішальним у скороченні фінансових ресурсів Кремля для ведення війни проти України.

"Ми знаходимося у більш вигідному положенні. Минулого тижня відбулися справді важливі події", — заявив Стармер.

Йдеться про рішення США накласти обмеження на "Роснефть" і "Лукойл". Трамп пояснив свій крок розчаруванням відсутністю прогресу з боку Володимира Путіна у мирному врегулюванні конфлікту. Європейські дипломати зазначають, що санкції стали результатом багатомісячної роботи лідерів ЄС щодо посилення позиції Вашингтона щодо Москви.

"Найбільш важливим є саме введення санкцій. Спершу обмеження наклав наш уряд, потім Трамп поширив їх на дві компанії, а ЄС ухвалив власний пакет. Це справді значно впливає на економіку Росії", — наголосив глава уряду Сполученого Королівства.

У Брюсселі визнають, що політика Трампа щодо війни в Україні була непередбачуваною: від спроб тиску на Київ для укладення мирної угоди до різких погроз Москві. Проте є надія, що нові санкції США стануть стабільним і довготривалим сигналом підтримки України.

Стармер також повідомив про телефонну розмову з Трампом, під час якої обговорював необхідність тиску на Китай, щоб Пекін припинив закупівлі російської нафти, що важливо для збереження економічного тиску на Росію. Крім того, прем’єр повідомив, що Трамп цього тижня зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

