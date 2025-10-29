Відчай Путіна вже не приховати: розкрито вкрай цинічну брехню Кремля про війну

Росія навмисно поширює повідомлення про свої нібито "колосальні успіхи" на фронті, зокрема йшлося навіть про нібито оточення в Куп’янську та Покровську. Насправді ж за цими заявами стоїть досить цікава психологічна причина, пояснив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС Територіальної оборони, майор Тарас Березовець. Нещодавно Росія знову погрожувала застосуванням ядерної зброї, а сам Путін з’являвся у військовій формі, проводячи зустрічі з командуванням своїх військ.

Фото: з відкритих джерел

Березовець наголосив, що за інформацією видання The Telegraph, у Путіна знову проявляються ознаки загостреної параної — він побоюється як усунення силою з влади, так і спроби фізичного знищення. Саме ці страхи зумовлюють активізацію пропаганди з повідомленнями про "величезні успіхи на фронті", а також повернення до ядерного шантажу.

Варто зазначити, що ситуація в містах Покровськ та Куп’янськ дійсно залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляв про діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника в цих регіонах. Складна обстановка спостерігається не лише там, а й на інших ділянках фронту. Противник планує використовувати всі наявні підрозділи перед настанням холодів, коли наступальні операції уповільнюються. Проте, за словами Березовця, корінною причиною численних повідомлень про "успіхи" залишається параноїдальний стан самого Путіна.

Водночас видання The Telegraph зазначає, що у Кремлі зростає занепокоєння через економічні проблеми та політичну нестабільність. Путін остерігається втратити контроль над владою, а для утримання впливу використовує як пропаганду, так і демонстрацію сили на міжнародній арені. Тому більшість повідомлень про нібито успіхи на фронті — це не об’єктивна картина боїв, а відображення страхів і тривог російського лідера.

Як вже писали "Коментарі", плани Володимира Путіна повністю окупувати Україну зазнали краху, однак він не має наміру здаватися. Щоб змусити кремлівського диктатора піти на поступки, необхідні вагомі аргументи, передусім військові, вважає генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.