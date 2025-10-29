Отчаяние Путина уже не скрыть: раскрыта крайне циничная ложь Кремля о войне

Россия намеренно распространяет сообщения о своих якобы "колоссальных успехах" на фронте, в частности речь шла даже о якобы окружении в Купянске и Покровске. На самом же деле, за этими заявлениями стоит довольно интересная психологическая причина, пояснил начальник отдела международного военного сотрудничества КС Территориальной обороны, майор Тарас Березовец. Недавно Россия снова угрожала применением ядерного оружия, а сам Путин появлялся в военной форме, проводя встречи с командованием своих войск.

Фото: из открытых источников

Березовец отметил, что, по информации издания The Telegraph, у Путина снова проявляются признаки заостренной паранойи — он опасается как устранения силой с власти, так и попытки физического уничтожения. Именно эти страхи обуславливают активизацию пропаганды с сообщениями об "огромных успехах на фронте", а также возвращении к ядерному шантажу.

Следует отметить, что ситуация в городах Покровск и Купянск действительно остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщал о деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в этих регионах. Сложная ситуация наблюдается не только там, но и на других участках фронта. Противник планирует использовать все имеющиеся подразделения перед наступлением холодов, когда наступательные операции замедляются. Однако, по словам Березовца, коренной причиной многочисленных сообщений об "успехах" остается параноидальное состояние самого Путина.

В то же время издание The Telegraph отмечает, что в Кремле растет беспокойство из-за экономических проблем и политической нестабильности. Путин опасается потерять контроль над властями, а для удержания влияния использует как пропаганду, так и демонстрацию силы на международной арене. Поэтому большинство сообщений о якобы успехах на фронте – это не объективная картина боев, а отражение страхов и тревог российского лидера.

Как уже писали "Комментарии", планы Владимира Путина полностью оккупировать Украину потерпели крах, однако он не намерен сдаваться. Чтобы заставить кремлевского диктатора пойти на уступки, необходимые веские аргументы, прежде всего военные, считает генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.