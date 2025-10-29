Возвратный момент в войне уже на горизонте: в Лондоне удивили громким заявлением

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg подчеркнул, что для Украины ситуация улучшается после введения президентом США Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных компаний. По словам британского лидера, этот шаг может оказаться решающим в сокращении финансовых ресурсов Кремля для ведения войны против Украины.

Фото: из открытых источников

"Мы находимся в более выгодном положении. На прошлой неделе произошли действительно важные события", — заявил Стармер.

Речь идет о решении США наложить ограничения на "Роснефть" и "ЛУКойл". Трамп объяснил свой шаг разочарованием отсутствием прогресса со стороны Владимира Путина в мирном урегулировании конфликта. Европейские дипломаты отмечают, что санкции стали результатом многомесячной работы лидеров ЕС по усилению позиции Вашингтона по отношению к Москве.

"Самым важным является именно введение санкций. Сначала ограничение наложило наше правительство, затем Трамп распространил их на две компании, а ЕС принял собственный пакет. Это действительно оказывает значительное влияние на экономику России", — подчеркнул глава правительства Соединенного Королевства.

В Брюсселе признают, что политика Трампа по поводу войны в Украине была непредсказуемой: от попыток давления на Киев для заключения мирного соглашения до резких угроз Москве. Однако есть надежда, что новые санкции США станут стабильным и продолжительным сигналом поддержки Украины.

Стармер также сообщил о телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого обсуждал необходимость давления на Китай, чтобы Пекин прекратил закупки российской нефти, что важно для сохранения экономического давления на Россию. Кроме того, премьер сообщил, что Трамп на этой неделе встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.

