Все очень страшно: стало известно о невозможности эвакуации из важного города

За последний месяц эвакуироваться из Покровска стало почти невозможно из-за постоянных обстрелов и атак российских оккупантов на любое движение в городе. Такую ситуацию в эфире Эспрессо описал волонтер БФ " Восток SOS " Роман Жиленков.

Он подчеркнул, что любую возможность оставить прифронтовые города следует использовать немедленно, даже если кажется, что шансов почти нет.

" Единственный путь обезопасить себя и близких — выезжать как можно раньше. Даже временное перемещение лучше, чем ожидания в опасности " , — отметил Жиленков.

В то же время, он признал, что одной из главных проблем является нехватка мест для постоянного пребывания эвакуированных. Волонтер рассказал о так называемой "очереди жизни", когда люди неделями вынуждены оставаться во временных шелтерах, ожидая жилья. За последнюю неделю в такой ситуации оказались 30 человек.



" Эту делему необходимо решать вместе с государством " , — добавил он.

Жиленков подчеркнул, что затягивание с эвакуацией может стоить жизни .



" За последний месяц вывезти кого-то из Покровска почти невозможно. Единичные случаи были, но это исключения. Даже безопасный проход в городе сегодня опасен — враг атакует кого-либо. Ситуация настолько критична, что даже бездомная кошка может стать мишенью. Поэтому подчеркиваю: эвакуация должна быть своевременной ", — пояснил он.

Волонтер призвал граждан не ждать и не рисковать жизнью, а планировать переезд сразу после появления возможности во избежание угрозы для себя и семьи.

