"Все дуже і дуже погано": у Раді нажахали заявою про невідворотні проблеми в Україні

Через масштабну енергетичну кризу, викликану російськими обстрілами та сильними морозами, Україна стикається з колосальними фінансовими втратами, які оцінюють у десятки мільярдів гривень як прямих, так і непрямих збитків. Про це в інтерв’ю "Главкому" заявив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Політик підкреслив, що перебої з постачанням електроенергії негативно вплинуть не лише на державний бюджет, а й на бізнес-клімат загалом. Багато підприємств не можуть працювати на повну потужність через постійні графіки відключень, що уповільнює виробництво та знижує доходи.

"Це дуже серйозна ситуація. Враховуючи обстріли такого масштабу і суворі морози, збитки вже обчислюються десятками мільярдів гривень. Ми поки що не можемо точно визначити всі наслідки та строки відновлення", — зазначив Гетманцев.

На тлі цього Україна змушена вводити більш жорсткі графіки обмежень у роботі енергосистеми. Попередньо планується повернення до відключень світла, але вони будуть значно суворішими порівняно з попередніми.

Експерти наголошують, що у період підвищеного навантаження на енергетику та ризику аварійних ситуацій важливо готуватися до планових та надзвичайних відключень електрики, тепла та води. "Главком" підготував рекомендації щодо того, як забезпечити житлові приміщення необхідними запасами, організувати обігрів та зберегти комфорт під час перебоїв.

