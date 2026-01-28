"Все очень и очень плохо": в Раде напугали заявлением о неотвратимых проблемах в Украине

Из-за масштабного энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами и сильными морозами, Украина сталкивается с колоссальными финансовыми потерями, которые оценивают в десятки миллиардов гривен как прямых, так и косвенных убытков. Об этом в интервью "Главкому" заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что перебои со снабжением электроэнергией негативно повлияют не только на государственный бюджет, но и на бизнес-климат в целом. Многие предприятия не могут работать на полную мощность из-за постоянных графиков отключений, что замедляет производство и снижает доходы.

Это очень серьезная ситуация. Учитывая обстрелы такого масштаба и суровые морозы, ущерб уже исчисляется десятками миллиардов гривен. Мы пока не можем точно определить все последствия и сроки обновления", — отметил Гетманцев.

На этом фоне Украина вынуждена вводить более жесткие графики ограничений в работе энергосистемы. Предварительно планируется возврат к отключениям света, но они будут строже по сравнению с предыдущими.

Эксперты отмечают, что в период повышенной нагрузки на энергетику и риска аварийных ситуаций важно готовиться к плановым и чрезвычайным отключениям электричества, тепла и воды. "Главком" подготовил рекомендации по тому, как обеспечить жилые помещения необходимыми запасами, организовать обогрев и сохранить комфорт во время перебоев.

