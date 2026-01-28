Україні готують найбільш криваву зраду: озвучено вкрай тривожну перспективу щодо війни

Відведення українських військ з певних територій може становити серйозну загрозу національним інтересам України. Таку думку в ефірі "КИЇВ24" висловив політолог-міжнародник Іван Лозовий, підкресливши, що у певних умовах це рішення потенційно може розцінюватися як державна зрада.

Фото: з відкритих джерел

"Віддавати ворогу землі, які він, очевидно, намагатиметься захопити знову, без будь-якого опору — це межує з державною зрадою", — наголосив експерт.

Лозовий уточнив, що саме по собі відведення військ не є порушенням закону. Проте наслідки цього кроку можуть призвести до ситуації, коли його трактуватимуть як порушення Конституції та законодавства України. Таким чином, політична та юридична оцінка цього рішення залежить від контексту та потенційних результатів.

На тлі цих ризиків у міжнародній площині продовжуються складні переговори між США, Україною та Росією, що відбулися в Абу-Дабі. Незважаючи на певний оптимізм, який висловлював Віткофф, експерти застерігають, що чергова спроба домовитися може не призвести до реального миру.

Одним із ключових питань залишається контроль над територіями. Росія постійно вимагає контролю приблизно над 20% території Донецької області, які їй не вдалося захопити під час активних бойових дій. Українська сторона категорично відмовляється від виведення військ із цих районів, наголошуючи на неприпустимості поступок під тиском.

При цьому з Москви надходять сигнали, що Росія нібито готова вести переговори щодо обміну територіями, зокрема в межах Донецької та Луганської областей. Експерти підкреслюють, що такі пропозиції не означають автоматичного досягнення згоди і вимагають детального аналізу та оцінки можливих наслідків для безпеки та суверенітету України.

