Украине готовят наиболее кровавую измену: озвучена крайне тревожная перспектива по войне

Отвод украинских войск с определенных территорий может представлять серьезную угрозу национальным интересам Украины. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал политолог-международник Иван Лозовой, подчеркнув, что в определенных условиях это решение потенциально может расцениваться как государственная измена.

Фото: из открытых источников

"Отдавать врагу земли, которые он, очевидно, будет пытаться захватить снова, без всякого сопротивления — это граничит с государственной изменой", — подчеркнул эксперт.

Лозовой уточнил, что сам по себе отвод войск не является нарушением закона. Однако последствия этого шага могут привести к ситуации, когда его будут рассматривать как нарушение Конституции и законодательства Украины. Таким образом, политическая и юридическая оценка решения зависит от контекста и потенциальных результатов.

На фоне этих рисков в международной плоскости продолжаются прошедшие в Абу-Даби сложные переговоры между США, Украиной и Россией. Несмотря на определенный оптимизм, выражаемый Виткоффом, эксперты предостерегают, что очередная попытка договориться может не привести к реальному миру.

Одним из ключевых вопросов остается контроль над территориями. Россия постоянно требует контроля около 20% территории Донецкой области, которые ей не удалось захватить во время активных боевых действий. Украинская сторона категорически отказывается от вывода войск из этих районов, отмечая недопустимость уступок под давлением.

При этом из Москвы поступают сигналы, что Россия якобы готова вести переговоры по обмену территориями, в частности, в пределах Донецкой и Луганской областей. Эксперты подчеркивают, что такие предложения не означают автоматическое достижение согласия и требуют детального анализа и оценки возможных последствий безопасности и суверенитета Украины.

