Все це зовсім не випадково: стало відомо про страшне фіаско Путіна, яке не приховати

На тлі зміни тональності у висловлюваннях Дональда Трампа помітною стала й трансформація позиції західної преси. У нових публікаціях все частіше фіксується думка, що Путін не досягає успіху на полі бою і не здатен виграти війну, зазначає Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. За його словами, першими цю риторику почали просувати економічні медіа. І це не випадково.



"Вони розуміють, що всі проблеми росіян суттєво пов'язані з економікою", – наголосив експерт.

Журналісти фіксують стрімкі негативні зміни в економіці РФ. Ключовий сигнал — у серпні та вересні 2025 року дефіцит держбюджету вже не покривався ліквідною частиною Фонду національного добробуту. Це критичний момент, адже раніше, навіть під час перших трьох з половиною років повномасштабного вторгнення в Україну, Росія продовжувала балансувати фінанси за рахунок резервного фонду.

"Кожного разу, коли Росія ухвалює бюджет, вона заявляє, що дефіцит буде покрито коштами Фонду національного добробуту. А тепер виходить, що на це бракує грошей", – пояснив Іван Ус.

Через фінансові труднощі Кремль уже з 1 січня 2026 року підвищує ПДВ на 2% — це фактичне визнання дефіциту коштів. Проте на цьому, вочевидь, не зупиняться.

"Можливо, це буде замороження коштів російських громадян на рахунках в банках. Про це обережно казав міністр фінансів. Можливо, ще більш непопулярний крок, про який говорив один з пропагандистів Росії – держава не платитиме пенсії або скорочуватиме зарплати", – зазначив Іван Ус.

