Все это совсем не случайно: стало известно о страшном фиаско Путина, которое не скрыть

На фоне изменения тональности в высказываниях Дональда Трампа заметна и трансформация позиции западной прессы. В новых публикациях все чаще фиксируется мнение, что Путин не добивается успеха на поле боя и не способен выиграть войну, отмечает Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований. По его словам, первыми эту риторику начали продвигать экономические медиа. И это не случайно.



Фото: 24 Канал

"Они понимают, что все проблемы россиян существенно связаны с экономикой", – подчеркнул эксперт.

Журналисты фиксируют стремительные отрицательные изменения в экономике РФ. Ключевой сигнал — в августе и сентябре 2025 дефицит госбюджета уже не покрывался ликвидной частью Фонда национального благосостояния. Это критический момент, ведь раньше, даже в первые три с половиной года полномасштабного вторжения в Украину, Россия продолжала балансировать финансы за счет резервного фонда.

"Каждый раз, когда Россия принимает бюджет, она заявляет, что дефицит будет покрыт средствами Фонда национального благосостояния. А теперь выходит, что на это не хватает денег", – пояснил Иван Усс.

Из-за финансовых проблем Кремль уже с 1 января 2026 года повышает НДС на 2% — это фактическое признание дефицита средств. Однако на этом, очевидно, не остановятся.

"Возможно, это будет заморозка средств российских граждан на счетах в банках. Об этом осторожно говорил министр финансов. Возможно, еще более непопулярный шаг, о котором говорил один из пропагандистов России – государство не будет платить пенсии или сокращать зарплаты", – отметил Иван Усс.

Портал "Комментарии" уже писал , что впервые с начала полномасштабной войны беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Сибири, пролетев более 2000 км от границы Украины. Хотя российские власти уверяют, что угроза была ликвидирована, в России активно обсуждают разные сценарии — от деятельности диверсионных групп до возможного использования Украиной новейших дальнобойных беспилотников.