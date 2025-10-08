Такого ще не було: дрони масовано атакували Сибір: у пропагандистів відчай і паніка

Вперше з початку повномасштабної війни безпілотні літальні апарати нанесли удар по Сибіру, пролетівши більше 2000 км від кордону України. Хоча російська влада запевняє, що загрозу було ліквідовано, у Росії активно обговорюють різні сценарії — від діяльності диверсійних груп до можливого використання Україною новітніх далекобійних безпілотників. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

У ніч на 7 жовтня влада Тюменської області РФ оголосила про збиття трьох дронів над обласним центром. За попередніми даними, їхньою метою став великий нафтопереробний завод.

Цей інцидент став першим випадком, коли безпілотники змогли подолати Уральські гори й дістатися глибокого тилу — до Сибіру. Відстань між українським кордоном і Тюменем перевищує 2000 кілометрів, що свідчить про новий рівень загрози для критичної промислової та військової інфраструктури Росії.

Офіційні російські джерела заявили про повну "нейтралізацію" загрози без суттєвих пошкоджень. Однак у соцмережах та на українських військових Telegram-каналах з’явилися відео з пошкодженнями об'єктів, ймовірно, внаслідок атаки. Підтвердити достовірність цих кадрів наразі складно. Українська сторона офіційно не коментувала причетність до інциденту.

Інцидент спричинив хвилю обговорень у російських ЗМІ та серед експертів. Вони виділяють три основні версії походження дронів:

1. Атака диверсійної групи — найменш ймовірний, але зручний для пропаганди варіант, що нібито дрони запустили місцеві диверсанти.

2. Запуск із території Казахстану — конспірологічна теорія, яка може використовуватись для політичного тиску на сусідню країну.

3. Використання нових українських безпілотників з дальністю польоту понад 2000 км — найсерйозніша і найтривожніша версія, що свідчить про значний розвиток українських технологій і підвищення рівня загрози для Росії.

Якщо третій сценарій підтвердиться, це означатиме, що навіть віддалені стратегічні об’єкти РФ перебуватимуть під постійною загрозою, а її система ППО не зможе надійно захистити територію країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що останнім часом Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Хоча нинішня ситуація в енергосистемі краща, ніж у попередні роки, загроза блекаутів залишається серйозною — особливо на тлі змін у тактиці ворога, заявили енергетичний експерт Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.