Такого еще не было: дроны массированно атаковали Сибирь: у пропагандистов отчаяние и паника

Впервые с начала полномасштабной войны беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Сибири, пролетев более 2000 км от границы Украины. Хотя российские власти уверяют, что угроза была ликвидирована, в России активно обсуждают разные сценарии — от деятельности диверсионных групп до возможного использования Украиной новейших дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

В ночь на 7 октября власти Тюменской области РФ объявили о сбитии трех дронов над областным центром. По предварительным данным, их целью стал крупный нефтеперерабатывающий завод.

Этот инцидент стал первым случаем, когда беспилотники смогли преодолеть Уральские горы и добраться до глубокого тыла — в Сибирь. Расстояние между украинской границей и Тюменем превышает 2000 км, что свидетельствует о новом уровне угрозы для критической промышленной и военной инфраструктуры России.

Официальные российские источники заявили о полной "нейтрализации" угрозы без существенных повреждений. Однако в соцсетях и украинских военных Telegram-каналах появились видео с повреждениями объектов, вероятно, в результате атаки. Подтвердить достоверность этих кадров сложно. Украинская сторона официально не комментировала причастность к инциденту.

Инцидент вызвал волну обсуждений в российских СМИ и среди экспертов. Они выделяют три основные версии происхождения дронов:

1. Атака диверсионной группы – наименее вероятный, но удобный для пропаганды вариант, что якобы дроны запустили местные диверсанты.

2. Запуск с территории Казахстана – конспирологическая теория, которая может использоваться для политического давления на соседнюю страну.

3. Использование новых украинских беспилотников с дальностью полета более 2000 км — самая серьезная и тревожная версия, свидетельствующая о значительном развитии украинских технологий и повышении уровня угрозы России.

Если третий сценарий подтвердится, это означает, что даже отдаленные стратегические объекты РФ будут находиться под постоянной угрозой, а ее система ПВО не сможет надежно защитить территорию страны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в последнее время Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины. Хотя нынешняя ситуация в энергосистеме лучше, чем в предыдущие годы, угроза блекаутов остается серьезной – особенно на фоне изменений в тактике врага, заявили энергетический эксперт Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.