"Все буде": росіян попередили про страшне пекло після атак по Кримському мосту

Наразі удар по Керченському мосту не є першочерговим завданням, оскільки для його серйозного пошкодження потрібне озброєння з потужною бойовою частиною, а сучасні безпілотники поки не здатні забезпечити такий ефект. Таку думку в ефірі "Фабрики новин" висловив авіаційний експерт Валерій Романенко.

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За його словами, дрони вже можуть завдавати певних пошкоджень, однак їхніх можливостей недостатньо для руйнування ключових конструкцій моста.

"Для того, щоб повалити Керченський міст, потрібно відповідна бойова частина. Безпілотники поки їх не здатні нести, але ушкодження наносити вони можуть. Зараз, наприклад, FP2 вже, кажуть, здатний нести 200 кг… Але нещодавно ми завдавали ударів по російських підприємствах ракетами Storm Shadow — там відповідно бойова частина", — пояснив Романенко.

Експерт зазначив, що ракети Storm Shadow оснащені проникаючою бойовою частиною, яка здатна ефективно вражати бетонні опори мостів. За його словами, така конструкція боєприпасу дозволяє спочатку пробити захисний шар, а потім завдати основного удару всередині споруди, що може призвести до руйнування опори та обвалення прольоту.

Водночас Романенко наголосив, що зараз українські сили зосереджуються на іншому завданні — поступовому послабленні російського військового потенціалу в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про створення умов, за яких використання півострова як військової бази стане дедалі складнішим через проблеми з логістикою, паливом та забезпеченням.

"Перетворимо на зону, де перебування військ неможливе, постачання для військ заблоковано. А після цього можна буде завдавати ударів саме по тій частині, яка завершується в Криму так, щоб не можна було захистити її з материкової частини Росії. Зачекаємо, все — попереду. Попкорном можна запасатися. Все буде", — заявив експерт.

Він також пояснив, що удари по електропідстанціях на території Криму мають стратегічне значення, адже системи російської протиповітряної оборони залежать від стабільного електропостачання. У разі переходу на генератори їхня робота, за словами Романенка, ускладнюється через можливий дефіцит пального. Крім того, експерт зазначив, що плани Росії прокласти додатковий енергетичний кабель до півострова поки не були реалізовані, що також впливає на стійкість енергозабезпечення окупованого Криму.

Портал "Коментарі" вже писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наразі не зацікавлений у безпосередньому залученні своєї країни до війни проти України, оскільки усвідомлює, що такий крок може мати критичні наслідки для його влади. Таку думку в коментарі УНІАН висловив командир підрозділів операторів безпілотних систем і засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.