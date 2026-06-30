"Все будет": россиян предупредили о страшном аде после атак по Крымскому мосту

В настоящее время удар по Керченскому мосту не является первоочередной задачей, поскольку для его серьезного повреждения требуется вооружение с мощной боевой частью, а современные беспилотники пока не способны обеспечить такой эффект. Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

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По его словам, дроны уже могут наносить определенные повреждения, однако их возможностей недостаточно для разрушения ключевых конструкций моста.

"Для того, чтобы свергнуть Керченский мост, нужна соответствующая боевая часть. Беспилотники пока их не способны нести, но повреждения наносить они могут. Сейчас, например, FP 2 уже, говорят, способен нести 200 кг… Но недавно мы наносили удары по российским предприятиям ракетами Storm Shadow - там соответственно боевая часть", — объяснил Романенко.

Эксперт отметил, что ракеты Storm Shadow оснащен проникающей боевой частью, которая способна эффективно поражать бетонные опоры мостов. По его словам, такая конструкция боеприпаса позволяет сначала пробить защитный слой, а затем нанести основной удар внутри сооружения, что может привести к разрушению опоры и обрушению пролета.

В то же время Романенко подчеркнул, что сейчас украинские силы сосредотачиваются на другой задаче — постепенном ослаблении российского военного потенциала в оккупированном Крыму. В частности, речь идет о создании условий, при которых использование полуострова в качестве военной базы станет все сложнее из-за проблем с логистикой, топливом и обеспечением.

"Превратим в зону, где пребывание войск невозможно, поставки для войск заблокированы. А после этого можно будет наносить удары именно по той части, которая завершается в Крыму так, чтобы нельзя было защитить ее с материковой части России. Подождем, все — впереди. Попкорном можно запасаться. Все будет", — заявил эксперт.

Он также пояснил, что удары по электроподстанциям на территории Крыма имеют стратегическое значение, ведь системы противовоздушной обороны России зависят от стабильного электроснабжения. При переходе на генераторы их работа, по словам Романенко, осложняется из-за возможного дефицита топлива. Кроме того, эксперт отметил, что планы России проложить дополнительный энергетический кабель на полуостров пока не были реализованы, что также влияет на устойчивость энергообеспечения оккупированного Крыма.

Портал "Комментарии" уже писал , что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не заинтересован в непосредственном вовлечении своей страны в войну против Украины, поскольку осознает, что такой шаг может иметь критические последствия для его власти. Такое мнение высказал командир подразделений операторов беспилотных систем и учредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.