Реальна загроза з Білорусі: названо шокуючу кількість військових, яких Лукашенко "спалить" в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наразі не зацікавлений у безпосередньому залученні своєї країни до війни проти України, оскільки усвідомлює, що такий крок може мати критичні наслідки для його влади. Таку думку в коментарі УНІАН висловив командир підрозділів операторів безпілотних систем і засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

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Він прокоментував заяви Мінська про готовність використати весь військовий потенціал у разі перетину білоруського кордону українськими військовими. За словами Луценка, такі заяви не мають практичного підґрунтя, адже Україна не планує здійснювати подібних дій.

"Основний аспект у тому, що ніхто не збирається перетинати їхній кордон", — наголосив військовий.

Водночас експерт зазначив, що для України принципово важливо, аби Білорусь не брала участі у підтримці російської військової кампанії. Йдеться, зокрема, про недопущення використання білоруської території для роботи російських ретрансляторів безпілотників, функціонування роумінгу російських мобільних операторів, а також постачання нафтопродуктів і продукції оборонної промисловості до РФ.

На думку Луценка, гучні заяви білоруської влади насамперед адресовані внутрішній аудиторії, а не є сигналом Москві. Він також припустив, що в нинішніх умовах Лукашенко має підстави шукати нові домовленості, адже Росія поступово втрачає свої позиції, тоді як Україна посилює можливості в окремих сферах, зокрема у застосуванні безпілотних технологій.

Оцінюючи потенціал білоруської армії, Луценко зазначив, що Мінськ теоретично має ресурс для масштабнішого залучення військ. Водночас він переконаний, що ціна такого рішення була б надзвичайно високою.

"У них є потенціал просто спалити 50 тисяч своїх людей у наступах на наші дронові позиції", — заявив військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що народний депутат Микола Тищенко прокоментував оголошену йому підозру від Національного антикорупційного бюро України, заявивши, що не визнає висунутих обвинувачень і вважає їх безпідставними. Свою позицію політик оприлюднив у соціальних мережах.