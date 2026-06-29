Реальная угроза из Беларуси: названо шокирующее количество военных, которых Лукашенко "сожжет" в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не заинтересован в непосредственном вовлечении своей страны в войну против Украины, поскольку осознает, что такой шаг может иметь критические последствия для его власти. Такое мнение высказал командир подразделений операторов беспилотных систем и учредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

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Он прокомментировал заявления Минска о готовности использовать весь военный потенциал при пересечении белорусской границы украинскими военными. По словам Луценко, такие заявления не имеют практической основы, ведь Украина не планирует совершать подобных действий.

"Основной аспект состоит в том, что никто не собирается пересекать их границу", — подчеркнул военный.

В то же время эксперт отметил, что для Украины принципиально важно, чтобы Беларусь не участвовала в поддержке российской военной кампании. Речь идет, в частности, о недопущении использования белорусской территории для работы российских ретрансляторов беспилотников, функционировании роуминга российских мобильных операторов, а также поставках нефтепродуктов и продукции оборонной промышленности в РФ.

По мнению Луценко, громкие заявления белорусских властей прежде всего адресованы внутренней аудитории, а не сигналу Москве. Он также предположил, что в нынешних условиях у Лукашенко есть основания искать новые договоренности, ведь Россия постепенно теряет свои позиции, тогда как Украина усиливает возможности в отдельных сферах, в частности в применении беспилотных технологий.

Оценивая потенциал белорусской армии, Луценко отметил, что Минск теоретически имеет ресурс для более масштабного привлечения войск. В то же время он убежден, что цена такого решения была бы чрезвычайно высока.

"У них есть потенциал просто сжечь 50 тысяч своих людей в наступлениях на наши дроновые позиции", — заявил военный.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что народный депутат Николай Тищенко прокомментировал объявленное ему подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины, заявив, что не признает выдвинутых обвинений и считает их безосновательными. Свою позицию политик обнародовал в социальных сетях.