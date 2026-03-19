Вражаючий виступ: Путін пояснив навіщо блокувати інтернет в рф

Президент Росії Володимир Путін фактично прокоментував причини обмеження доступу до інтернету в країні, пов’язавши ці заходи з боротьбою проти екстремізму та дестабілізації.

Путін про блокування інтернету в рф

Відповідну заяву він зробив під час колегії генеральної прокуратури РФ.

Путін наголосив на необхідності "рішуче і наступально" протидіяти екстремізму, а також жорстко реагувати на спроби дестабілізації суспільно-політичної ситуації, зокрема з використанням інформаційних технологій.

Хоча прямо про блокування інтернету не йшлося, його слова розцінюють як пояснення дій російської влади щодо обмеження доступу до мережі та контролю інформаційного простору.

Раніше в РФ фіксувалися збої в роботі інтернет-сервісів та обмеження доступу до окремих платформ.

губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розкритикував відключення мобільного інтернету в прикордонних районах Росії, заявивши, що такі заходи можуть становити пряму загрозу для життя людей.

За його словами, через відсутність зв’язку мешканці не можуть своєчасно отримувати інформацію про небезпеку, зокрема про атаки безпілотників. Гладков поставив під сумнів ефективність таких обмежень і наголосив, що вони не заважають роботі дронів, однак ускладнюють доступ до важливої інформації для цивільного населення. Він також звернув увагу на проблеми з так званими "білими списками", які працюють не повністю. Водночас губернатор визнав, що відключення мобільного інтернету відбувається через загрозу атак, однак підкреслив, що відсутність інформації для жителів створює ще більший ризик.

