Впечатляющее выступление: Путин объяснил зачем блокировать интернет в России

Президент России Владимир Путин фактически прокомментировал причины ограничения доступа в интернет в стране, увязав эти меры с борьбой против экстремизма и дестабилизации.

Соответствующее заявление он сделал во время коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Путин подчеркнул необходимость "решительно и наступательно" противодействовать экстремизму, а также жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической ситуации, в том числе с использованием информационных технологий.

Хотя прямо о блокировании интернета речь не шла, его слова расценивают как объяснение действий российских властей по ограничению доступа к сети и контролю информационного пространства.

Ранее в РФ фиксировались сбои в работе интернет-сервисов и ограничение доступа к отдельным платформам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал отключение мобильного интернета в приграничных районах России, заявив, что такие меры могут представлять прямую угрозу для жизни людей.

По его словам, из-за отсутствия связи жители не могут своевременно получать информацию об опасности, в частности, об атаках беспилотников. Гладков подверг сомнению эффективность таких ограничений и подчеркнул, что они не мешают работе дронов, однако затрудняют доступ к важной информации для гражданского населения. Он также обратил внимание на проблемы с так называемыми белыми списками, которые работают не полностью. В то же время губернатор признал, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак, однако подчеркнул, что отсутствие информации для жителей создает еще больший риск.

