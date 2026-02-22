Вражаючий удар: дрони ЗСУ знищили російські гелікоптери

Увечері 20 лютого українські ударні безпілотники атакували аеродром "Пугачевка" в Орловській області Росії. Про це повідомляє Мілітарний.

Дрони ЗСУ знищили два російських гелікоптера

За попередніми даними, унаслідок удару могли бути знищені два гелікоптери — Ми-8 та Ка-52. Аеродром розташований поблизу села Пугачівка та належить структурі ДОСААФ РФ.

Ймовірно, майданчик використовувався як оперативна база для вертольотів, які залучали до перехоплення українських далекобійних безпілотників.

Наразі офіційного підтвердження з боку українських військових чи російської сторони немає. Інформація уточнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські війська останніми днями накопичують ресурси та намагаються перекинути більше особового складу до району Закітного на Слов’янському напрямку. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимира Голягінв.

За його словами, Закітне наразі є однією з “тилових” точок української оборони на цій ділянці фронту. Саме тому окупанти прагнуть узяти населений пункт під контроль. У разі захоплення Закітного та встановлення контролю над дорогами, що ведуть із нього, російські війська зможуть повністю або частково перекрити українську логістику для підрозділів, які утримують позиції у віддаленіших населених пунктах. Йдеться, зокрема, про напрямки на Платонівку та Дронівку, де забезпечення підрозділів залежить від стабільної роботи транспортних маршрутів. Ситуація на ділянці залишається напруженою.

