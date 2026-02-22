Впечатляющий удар: дроны ВСУ уничтожили российские вертолеты

Вечером 20 февраля украинские ударные беспилотники атаковали аэродром "Пугачевка" в Орловской области России. Об этом сообщает Милитарный .

Дроны ВСУ уничтожили два российских вертолета

По предварительным данным, в результате удара могли быть уничтожены два вертолета — Ми-8 и Ка-52. Аэродром расположен вблизи села Пугачевка и принадлежит структуре ДОСААФ РФ.

Вероятно, площадка использовалась в качестве оперативной базы для вертолетов, которые привлекали к перехвату украинских дальнобойных беспилотников.

Пока официального подтверждения со стороны украинских военных или российской стороны нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска в последние дни накапливают ресурсы и пытаются перебросить больше личного состава в район Закотного на Славянском направлении. Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягинв.

По его словам, Закотное сейчас является одной из "тыловых" точек украинской обороны на этом участке фронта. Именно поэтому оккупанты стремятся взять населенный пункт под контроль. В случае захвата Закотного и установления контроля над ведущими из него дорогами, российские войска смогут полностью или частично перекрыть украинскую логистику для подразделений, удерживающих позиции в более отдаленных населенных пунктах. Речь идет о направлениях на Платоновку и Дроновку, где обеспечение подразделений зависит от стабильной работы транспортных маршрутов. Ситуация на участке остается напряженной.

