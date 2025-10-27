Вражаюча статистика: скільки жінок служать в розвідці України

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов записав відеозвернення до учасниць Українського жіночого конгресу 2025 у Києві.

Жінки на війні у розвідці

Відео опублікували на сторінці конгресу, у ньому Буданов розповів про роль жінок у розвідці та дав статистичну оцінку кадрів.

Головне число

За словами начальника розвідки, у ГУР служать понад 1,5 тис. жінок. Цей показник, за його словами, постійно зростає — жінки дедалі активніше долучаються до служби.

Де саме служать жінки:



Буданов наголосив, що жінки працюють не лише у тилу, а й у оперативних та бойових підрозділах. Він відзначив їхні "потрясаючі результати", професійне зростання і заслужене визнання.

Символіка й меседж



Керівник ГУР згадав символ організації — сову з гострим мечем. Це, за його словами, — образ мудрої і сміливої озброєної жінки, безжальної до ворога.

Основні моменти:

• Понад 1,5 тис. жінок служать у ГУР.

• Жінки присутні у оперативних і бойових підрозділах.

• Кількість кадрів зростає, їхні результати визнають на рівні командування.

Резюме:

ГУР публічно фіксує тренд — жінки стають невід’ємною складовою розвідки та безпеки. Це не лише питання чисельності, а й якісного внеску у виконання складних завдання.

Чи це означає, що жінки замінюють чоловіків у ГУР:



Ні. Це про доповнення сил і про посилення професійних кадрів, а не про заміну.



Чи є підтвердження цих даних з інших джерел:



Звертатися до офіційних повідомлень ГУР/Міноборони — найнадійніший шлях для перевірки деталей.



Що це змінює для суспільства:



Більша участь жінок у безпеці посилює професіоналізацію сил і демонструє зміну ролей в умовах гібридної війни.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українські розвідники перехопили розмову польового командира 30-ї окремої мотострілецької бригади рф, де вказівки віддавались іспанською мовою. У перехопленому записі лунає пряма команда "ліквідувати всіх" — навіть "на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей".