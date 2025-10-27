Найжорстокий наказ: яку жахливу розмову перехопила розвідка

Рубрики
Що сталося і хто віддавав наказ:
Найжахливіший наказ: ліквідувати всіх цивільних
Українські розвідники перехопили розмову польового командира 30-ї окремої мотострілецької бригади рф, де вказівки віддавались іспанською мовою.
У перехопленому записі лунає пряма команда "ліквідувати всіх" — навіть "на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей".
Де й коли зафіксовано злочинні настанови:
Перехоплення датоване останнім часом під час операцій цієї бригади на фронті; лише за три дні до цього військовослужбовці тієї ж бригади розстріляли цивільних поблизу Покровська.
Це свідчить про регулярність практики і те, що подібні накази повторюються в оперативних групах підрозділу.
Хто ці "колумбійські найманці" і чому це важливо:
Йдеться про громадян Колумбії, що воюють у лавах російської 30-ї бригади, яка належить до складу 2-ї загальновійськової армії.
Російське командування, імовірно, намагається залучити іноземців, щоб розмити відповідальність і зробити з них співучасників воєнних злочинів.
Чому цей запис — доказ воєнного злочину:
Команди "бити жінок і дітей" є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Такі накази, зафіксовані розвідкою, можуть стати доказовою базою для міжнародних розслідувань і притягнення винних до відповідальності.
Основні моменти:
• Перехоплення показує накази ліквідувати цивільних, зокрема жінок і дітей.
• 30-та мотострілецька бригада вже фігурує в розслідуваннях через розстріли цивільних поблизу Покровська.
• Російське командування нібито залучає іноземних найманців, щоб поширити практику та розмити вину.
Резюме:
Зафіксовані накази — це прямий доказ систематичного застосування насильства проти цивільного населення в операціях певних підрозділів рф.
ГУР МО України попереджає: кожен, хто здійснює воєнні злочини, відповідально відповідатиме — на національному та міжнародному рівнях.
Порівняння: що змінює участь іноземців у воєнних злочинах:
Участь іноземних бойовиків у бойових діях ускладнює розслідування й підвищує ризик серійних злочинів.
Якщо раніше злочинність була прив’язана до регулярних частин, то зараз — до змішаних формувань з іноземцями, що підсилює потребу в міжнародній координації розслідувань.
Чи є це доказом воєнного злочину:
Так — накази вбивати цивільних, зокрема жінок і дітей, підпадають під статті про воєнні злочини.
Чи можуть винних притягнути до відповідальності:
Так. Аудіо- й інші перехоплення можуть бути використані в міжнародних трибуналах та національних судах як докази.
Що робить українська розвідка з такими матеріалами:
Матеріали передаються правоохоронним і міжнародним інстанціям для фіксації злочинів та подальших судових процедур.
