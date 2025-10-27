Найжорстокий наказ: яку жахливу розмову перехопила розвідка

Що сталося і хто віддавав наказ:

Найжахливіший наказ: ліквідувати всіх цивільних

Українські розвідники перехопили розмову польового командира 30-ї окремої мотострілецької бригади рф, де вказівки віддавались іспанською мовою.

У перехопленому записі лунає пряма команда "ліквідувати всіх" — навіть "на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей".

Де й коли зафіксовано злочинні настанови:

Перехоплення датоване останнім часом під час операцій цієї бригади на фронті; лише за три дні до цього військовослужбовці тієї ж бригади розстріляли цивільних поблизу Покровська.

Це свідчить про регулярність практики і те, що подібні накази повторюються в оперативних групах підрозділу.

Хто ці "колумбійські найманці" і чому це важливо:

Йдеться про громадян Колумбії, що воюють у лавах російської 30-ї бригади, яка належить до складу 2-ї загальновійськової армії.

Російське командування, імовірно, намагається залучити іноземців, щоб розмити відповідальність і зробити з них співучасників воєнних злочинів.

Чому цей запис — доказ воєнного злочину:

Команди "бити жінок і дітей" є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Такі накази, зафіксовані розвідкою, можуть стати доказовою базою для міжнародних розслідувань і притягнення винних до відповідальності.

Основні моменти:

• Перехоплення показує накази ліквідувати цивільних, зокрема жінок і дітей.



• 30-та мотострілецька бригада вже фігурує в розслідуваннях через розстріли цивільних поблизу Покровська.



• Російське командування нібито залучає іноземних найманців, щоб поширити практику та розмити вину.

Резюме:

Зафіксовані накази — це прямий доказ систематичного застосування насильства проти цивільного населення в операціях певних підрозділів рф.

ГУР МО України попереджає: кожен, хто здійснює воєнні злочини, відповідально відповідатиме — на національному та міжнародному рівнях.

Порівняння: що змінює участь іноземців у воєнних злочинах:

Участь іноземних бойовиків у бойових діях ускладнює розслідування й підвищує ризик серійних злочинів.

Якщо раніше злочинність була прив’язана до регулярних частин, то зараз — до змішаних формувань з іноземцями, що підсилює потребу в міжнародній координації розслідувань.

Чи є це доказом воєнного злочину:



Так — накази вбивати цивільних, зокрема жінок і дітей, підпадають під статті про воєнні злочини.

Чи можуть винних притягнути до відповідальності:

Так. Аудіо- й інші перехоплення можуть бути використані в міжнародних трибуналах та національних судах як докази.

Що робить українська розвідка з такими матеріалами:

Матеріали передаються правоохоронним і міжнародним інстанціям для фіксації злочинів та подальших судових процедур.

