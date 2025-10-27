logo_ukra

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Скільки британців підтримують українців в процентному співвідношенні
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки британців підтримують українців в процентному співвідношенні

85% британців підтримують Україну — опитування показало рекордний рівень симпатії

27 жовтня 2025, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Британці залишаються серед найвідданіших союзників України у Європі. Згідно з новим дослідженням H/Advisors, проведеним у чотирьох країнах — Великій Британії, Німеччині, Італії та Франції — саме британці демонструють найвищий рівень підтримки нашої держави, повідомляє Sky News.

Скільки британців підтримують українців в процентному співвідношенні

Підтримка Британії України

85% опитаних висловили позитивне ставлення до України, а 79% — до президента Володимира Зеленського. Це найвищі показники серед усіх країн, де проводилося опитування. Для порівняння: у Франції рівень симпатії до України нижчий більш ніж на 20 пунктів, а в Італії — майже на 30%.

Попри загальну підтримку, британців турбує вплив війни на економіку країни. Опитані зазначають, що зростання цін на енергоносії та інфляція стають помітними наслідками тривалого конфлікту.

Водночас рівень залученості британців до теми війни залишається невисоким — лише 22% респондентів заявили, що “уважно стежать” за подіями в Україні. Для порівняння, в Італії цей показник сягає 48%, у Німеччині — 32%.

Основні моменти:

• 85% британців мають позитивне ставлення до України.

• 79% схвально оцінюють діяльність Володимира Зеленського.

• Лише 22% уважно стежать за новинами про війну.

• Найнижчий рівень інтересу до подій — серед усіх опитаних країн.

Підсумок:

Велика Британія залишається одним із найстабільніших партнерів України в Європі, навіть попри втому від війни. Підтримка нашої держави з боку британців зберігається на високому рівні, а довіра до українського керівництва залишається рекордною серед усіх опитаних країн.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що жителька Донеччини Ольга розповіла "Суспільному" про жахливу трагедію, яка сталася в її селі після приходу російських окупантів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-donald-trump-russia-sanctions-vladimir-putin-12541713?postid=10404394#liveblog-body
Теги:

Новини

Всі новини