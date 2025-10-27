Скільки британців підтримують українців в процентному співвідношенні

Британці залишаються серед найвідданіших союзників України у Європі. Згідно з новим дослідженням H/Advisors, проведеним у чотирьох країнах — Великій Британії, Німеччині, Італії та Франції — саме британці демонструють найвищий рівень підтримки нашої держави, повідомляє Sky News.

Підтримка Британії України

85% опитаних висловили позитивне ставлення до України, а 79% — до президента Володимира Зеленського. Це найвищі показники серед усіх країн, де проводилося опитування. Для порівняння: у Франції рівень симпатії до України нижчий більш ніж на 20 пунктів, а в Італії — майже на 30%.

Попри загальну підтримку, британців турбує вплив війни на економіку країни. Опитані зазначають, що зростання цін на енергоносії та інфляція стають помітними наслідками тривалого конфлікту.

Водночас рівень залученості британців до теми війни залишається невисоким — лише 22% респондентів заявили, що “уважно стежать” за подіями в Україні. Для порівняння, в Італії цей показник сягає 48%, у Німеччині — 32%.

Основні моменти:

• 85% британців мають позитивне ставлення до України.

• 79% схвально оцінюють діяльність Володимира Зеленського.

• Лише 22% уважно стежать за новинами про війну.

• Найнижчий рівень інтересу до подій — серед усіх опитаних країн.

Підсумок:



Велика Британія залишається одним із найстабільніших партнерів України в Європі, навіть попри втому від війни. Підтримка нашої держави з боку британців зберігається на високому рівні, а довіра до українського керівництва залишається рекордною серед усіх опитаних країн.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж ителька Донеччини Ольга розповіла "Суспільному" про жахливу трагедію, яка сталася в її селі після приходу російських окупантів.