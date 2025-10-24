Історія, від якої холодне кров: знущання росіян над українськими сімʼями

Жителька Донеччини Ольга розповіла "Суспільному" про жахливу трагедію, яка сталася в її селі після приходу російських окупантів.

росіянин розстріляв українську сім’ю на Донеччині

Того дня військові рф зайшли до населеного пункту, і вже через кілька хвилин були у її домі. За словами жінки, солдати тримали родину під прицілом, розпитували, "де вороги" та погрожували розправою.

"Поставили автомат до чоловіка й сказали: “Вибирай — чоловік чи син?” Я клялася на Біблії, що не бачила українських військових і не знаю, де вони живуть", — згадує Ольга.





Росіяни цілий день утримували її сім’ю під прицілом. Близько 19:30 сказали, що йдуть, але один із них повернувся — і відкрив вогонь, промовивши лише: "Вибачте, це наказ".

У результаті загинули її 61-річний чоловік Олександр і старший син, 37-річний Олександр. Саму Ольгу куля поранила в обличчя, але вона вижила — поранення пройшло навиліт через щоку.

"Коли прийшла до тями, думала, що ми всі загинули. Відчула страшне розчарування. Взяла ніж і вийшла з підвалу — хотіла бодай одному з них у живіт [ударити], щоб застрелив. Не боялася нічого. Вийшла, кричала. Потім зрозуміла, що я одна: росіян уже нема, українських військових теж", — розповідає вона.

Пізніше жінка знайшла свого молодшого сина Володимира, 32 роки, у підвалі сусіднього будинку — його також розстріляли російські військові, разом із сусідкою та її сином.

Ольга не залишилася в селі: 12 годин вона йшла пішки під обстрілами і через заміновані поля, доки не дісталася безпечнішої території. Там їй надали першу медичну допомогу і відвезли до лікарні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м ер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви з офіційним проханням заборонити російському реперу Моргенштерну в’їзд до країни.