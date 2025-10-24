logo_ukra

Історія, від якої холодне кров: знущання росіян над українськими сімʼями
commentss НОВИНИ Всі новини

Історія, від якої холодне кров: знущання росіян над українськими сімʼями

«Вибирай: чоловік чи син?» — історія жінки з Донеччини, чию родину розстріляли російські військові

24 жовтня 2025, 17:24
Автор:
Ткачова Марія

Жителька Донеччини Ольга розповіла "Суспільному" про жахливу трагедію, яка сталася в її селі після приходу російських окупантів.

Історія, від якої холодне кров: знущання росіян над українськими сімʼями

росіянин розстріляв українську сім’ю на Донеччині

Того дня військові рф зайшли до населеного пункту, і вже через кілька хвилин були у її домі. За словами жінки, солдати тримали родину під прицілом, розпитували, "де вороги" та погрожували розправою.

"Поставили автомат до чоловіка й сказали: “Вибирай — чоловік чи син?” Я клялася на Біблії, що не бачила українських військових і не знаю, де вони живуть", — згадує Ольга.


Росіяни цілий день утримували її сім’ю під прицілом. Близько 19:30 сказали, що йдуть, але один із них повернувся — і відкрив вогонь, промовивши лише: "Вибачте, це наказ".

У результаті загинули її 61-річний чоловік Олександр і старший син, 37-річний Олександр. Саму Ольгу куля поранила в обличчя, але вона вижила — поранення пройшло навиліт через щоку.

"Коли прийшла до тями, думала, що ми всі загинули. Відчула страшне розчарування. Взяла ніж і вийшла з підвалу — хотіла бодай одному з них у живіт [ударити], щоб застрелив. Не боялася нічого. Вийшла, кричала. Потім зрозуміла, що я одна: росіян уже нема, українських військових теж", — розповідає вона.

Пізніше жінка знайшла свого молодшого сина Володимира, 32 роки, у підвалі сусіднього будинку — його також розстріляли російські військові, разом із сусідкою та її сином.

Ольга не залишилася в селі: 12 годин вона йшла пішки під обстрілами і через заміновані поля, доки не дісталася безпечнішої території. Там їй надали першу медичну допомогу і відвезли до лікарні.

Джерело: https://suspilne.media/dnipro/1146680-edina-hto-vizila-pisla-rozstrilu-rodini-vijskovimi-rf-mediki-dnipropetrovsini-prooperuvali-olgu-z-doneccini/
