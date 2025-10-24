logo_ukra

Яка позиція Моргенштерна щодо війни і який концерт зривається
НОВИНИ

Яка позиція Моргенштерна щодо війни і який концерт зривається

У Литві вимагають заборонити в’їзд реперу Моргенштерну через підтримку Путіна

24 жовтня 2025, 17:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви з офіційним проханням заборонити російському реперу Моргенштерну в’їзд до країни.

Яка позиція Моргенштерна щодо війни і який концерт зривається

Позиція Моргенштерна щодо війни в Україні

Посадовець заявив, що артист публічно вихваляє Путіна, уникає відповіді на питання “чий Крим” і вже внесений в Україні до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Саме ці факти, за словами мера, роблять неможливим проведення його концертів на території держави.

Приводом для звернення став запланований концерт Моргенштерна у Вільнюсі, який має відбутися в листопаді. Це буде вже третій виступ репера на території Литви з початку повномасштабного вторгнення росії, попри неодноразові публічні заклики влади скасувати його через антиукраїнську позицію виконавця.

"Не здатний відповісти, чий Крим, і при цьому вихваляє Путіна — така людина не має права виступати в країні, яка підтримує Україну", — наголосив Бенкунскас.


Мер закликав МЗС внести репера до списку небажаних осіб і закривати в’їзд до Литви для всіх артистів, які відкрито підтримують російський режим або поширюють його пропаганду під виглядом "музики".

У Вільнюсі наголошують: будь-які спроби культурного “відбілювання” російських зірок, що мовчки підтримують війну, суперечать позиції Литви як країни, яка стоїть пліч-о-пліч з Україною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат від партії "Слуга народу" і голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що хвиля відео у соцмережах про нібито насильницькі дії працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є результатом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО).



Джерело: https://t.me/TCH_channel/200305
