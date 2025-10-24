Какая позиция Моргенштерна по поводу войны и какой концерт срывается

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Министерство иностранных дел Литвы с официальной просьбой запретить российскому рэперу Моргенштерну въезд в страну.

Позиция Моргенштерна касаемо войны в Украине

Чиновник заявил, что артист публично восхваляет Путина, избегает ответа на вопрос "чей Крым" и уже внесен в Украину в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Именно эти факты, по словам мэра, делают невозможным проведение его концертов на территории государства.

Поводом для обращения стал запланированный концерт Моргенштерна в Вильнюсе, который должен пройти в ноябре. Это будет уже третье выступление рэпера на территории Литвы с начала полномасштабного вторжения России, несмотря на неоднократные публичные призывы власти отменить его из-за антиукраинской позиции исполнителя.

"Не способен ответить, чей Крым, и при этом восхваляет Путина — такой человек не имеет права выступать в стране, которая поддерживает Украину", — подчеркнул Бенкунскас.





Мэр призвал МИД внести рэпера в список нежелательных лиц и закрывать въезд в Литву для всех артистов, открыто поддерживающих российский режим или распространяющих его пропаганду под видом "музыки".

В Вильнюсе подчеркивают: любые попытки культурного "отбеливания" российских звезд, молча поддерживающих войну, противоречат позиции Литвы как страны, стоящей бок о бок с Украиной.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что волна видео в соцсетях о якобы насильственных действиях работников территориальных центров комплектования (ТЦК) является результатом (ТЦК).