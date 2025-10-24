Заява депутата: бусифікація це фейк та штучний інтелект

Народний депутат від партії "Слуга народу" і голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що хвиля відео у соцмережах про нібито насильницькі дії працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є результатом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Микита Потураєв про ТЦК

За словами нардепа, переважна більшість роликів — підробки, створені за допомогою штучного інтелекту та технологій діпфейку. Частину таких матеріалів, за його словами, знято навіть не в Україні, однак вони поширюються під виглядом реальних подій, щоб викликати хвилю недовіри та паніки серед українців.

"Це відео — не документальні свідчення, а частина ворожої кампанії, покликаної дискредитувати українську армію, державні інституції та зламати моральний дух суспільства", — зазначив Потураєв в інтерв’ю виданню "Телеграф".





Депутат пояснив, що аналітика, проведена за участі громадських організацій і спеціалістів з ШІ, показала — багато популярних роликів містять ознаки монтажу, підміни фону, зміни голосу або обличчя.

Водночас Потураєв визнав, що окремі випадки порушень дійсно трапляються, але вони не є системними. Особи, які перевищують свої повноваження, несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Нардеп наголосив, що створення і розповсюдження фейкових відео про ТЦК — це частина російської стратегії, спрямованої на послаблення довіри до ЗСУ, розпалювання страху перед мобілізацією та дестабілізацію тилу.

За його словами, Україна вже впроваджує інструменти для виявлення діпфейків і дезінформації, аби мінімізувати вплив ІПСО та захистити інформаційний простір від маніпуляцій.



