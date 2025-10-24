logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Заява депутата: бусифікація це фейк та штучний інтелект
commentss НОВИНИ Всі новини

Заява депутата: бусифікація це фейк та штучний інтелект

Більшість відео про «бусифікацію» ТЦК — штучно створені фейки, — Потураєв

24 жовтня 2025, 16:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат від партії "Слуга народу" і голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що хвиля відео у соцмережах про нібито насильницькі дії працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є результатом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Заява депутата: бусифікація це фейк та штучний інтелект

Микита Потураєв про ТЦК

За словами нардепа, переважна більшість роликів — підробки, створені за допомогою штучного інтелекту та технологій діпфейку. Частину таких матеріалів, за його словами, знято навіть не в Україні, однак вони поширюються під виглядом реальних подій, щоб викликати хвилю недовіри та паніки серед українців.

"Це відео — не документальні свідчення, а частина ворожої кампанії, покликаної дискредитувати українську армію, державні інституції та зламати моральний дух суспільства", — зазначив Потураєв в інтерв’ю виданню "Телеграф".


Депутат пояснив, що аналітика, проведена за участі громадських організацій і спеціалістів з ШІ, показала — багато популярних роликів містять ознаки монтажу, підміни фону, зміни голосу або обличчя.

Водночас Потураєв визнав, що окремі випадки порушень дійсно трапляються, але вони не є системними. Особи, які перевищують свої повноваження, несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Нардеп наголосив, що створення і розповсюдження фейкових відео про ТЦК — це частина російської стратегії, спрямованої на послаблення довіри до ЗСУ, розпалювання страху перед мобілізацією та дестабілізацію тилу.

За його словами, Україна вже впроваджує інструменти для виявлення діпфейків і дезінформації, аби мінімізувати вплив ІПСО та захистити інформаційний простір від маніпуляцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився своїми літературними вподобаннями та розповів, яку книгу вважає найважливішою у своєму житті.



