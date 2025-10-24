logo_ukra

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Яка улюблена книга Буданова
commentss НОВИНИ Всі новини

Яка улюблена книга Буданова

Кирило Буданов розповів, які книги вплинули на нього найбільше

24 жовтня 2025, 14:55
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився своїми літературними вподобаннями та розповів, яку книгу вважає найважливішою у своєму житті.

Яка улюблена книга Буданова

Улюблена книга Буданова «Невидима сила»

За словами керівника ГУР, його улюбленою книгою є "Невидима сила" — мемуари американського дипломата та нинішнього директора ЦРУ Вільяма Джозефа Бернса. Буданов зізнався, що цей твір справив на нього глибоке враження, і він перечитував його кілька разів, що, за його словами, допомогло краще зрозуміти сучасну дипломатію, міжнародні процеси та психологію прийняття рішень у глобальній політиці.

На робочому столі розвідника зараз лежить ще одна книга — "Після війни. Історія Європи від 1945 року", фундаментальна праця історика Тоні Джадта, у якій описано відновлення Європи після Другої світової війни та формування нового світового порядку.

Окрім професійної літератури, Буданов зізнався, що вечорами разом із дружиною читає поезію. Їхня улюблена збірка — "Так ніхто не кохав", класика української лірики, яку подружжя називає своїм спільним ритуалом спокою.

