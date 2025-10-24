Какая любимая книга Буданова

Рубрики
Ткачова Марія
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своими литературными предпочтениями и рассказал, какую книгу считает самой важной в своей жизни.
Любимая книга Буданова «Невидимая сила»
По словам руководителя ГУР, его любимой книгой является "Невидимая сила" — мемуары американского дипломата и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Джозефа Бернса. Буданов признался, что это произведение произвело на него глубокое впечатление, и оно перечитывало его несколько раз, что, по его словам, помогло лучше понять современную дипломатию, международные процессы и психологию принятия решений в глобальной политике.
На рабочем столе разведчика сейчас лежит еще одна книга — "После войны. История Европы от 1945 года", фундаментальный труд историка Тони Джадта, в котором описано восстановление Европы после Второй мировой войны и формирование нового мирового порядка.
Помимо профессиональной литературы Буданов признался, что вечерами вместе с женой читает поэзию. Их любимый сборник — "Так никто не любил", классика украинской лирики, которую супруги называют своим общим ритуалом покоя.