Какая любимая книга Буданова

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своими литературными предпочтениями и рассказал, какую книгу считает самой важной в своей жизни.

Любимая книга Буданова «Невидимая сила»

По словам руководителя ГУР, его любимой книгой является "Невидимая сила" — мемуары американского дипломата и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Джозефа Бернса. Буданов признался, что это произведение произвело на него глубокое впечатление, и оно перечитывало его несколько раз, что, по его словам, помогло лучше понять современную дипломатию, международные процессы и психологию принятия решений в глобальной политике.

На рабочем столе разведчика сейчас лежит еще одна книга — "После войны. История Европы от 1945 года", фундаментальный труд историка Тони Джадта, в котором описано восстановление Европы после Второй мировой войны и формирование нового мирового порядка.

Помимо профессиональной литературы Буданов признался, что вечерами вместе с женой читает поэзию. Их любимый сборник — "Так никто не любил", классика украинской лирики, которую супруги называют своим общим ритуалом покоя.

