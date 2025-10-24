Заявление депутата: бусификация – это фейк и искусственный интеллект

Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что волна видео в соцсетях о якобы насильственных действиях работников территориальных центров комплектования (ТЦК) является результатом российской информационно-психологической операции (ИПСО).

Никита Потураев про ТЦК

По словам нардепа, подавляющее большинство роликов подделки, созданные с помощью искусственного интеллекта и технологий дипфейка. Часть таких материалов, по его словам, снята даже не в Украине, однако они распространяются под видом реальных событий, чтобы вызвать волну недоверия и паники среди украинцев.

"Это видео — не документальные показания, а часть враждебной кампании, призванной дискредитировать украинскую армию, государственные институты и сломать моральный дух общества", — отметил Потураев в интервью "Телеграфу".





Депутат пояснил, что аналитика, проведенная при участии общественных организаций и специалистов по ИИ, показала, что многие популярные ролики содержат признаки монтажа, подмены фона, смены голоса или лица.

В то же время Потураев признал, что частные случаи нарушений действительно случаются, но они не являются системными. Лица, превышающие свои полномочия, несут дисциплинарную или уголовную ответственность.

Нардеп подчеркнул, что создание и распространение фейковых видео о ТЦК — это часть российской стратегии, направленной на ослабление доверия к ВСУ, разжигание страха перед мобилизацией и дестабилизацию тыла.

По его словам, Украина уже внедряет инструменты для выявления дипфейков и дезинформации, чтобы минимизировать влияние ИПСО и защитить информационное пространство от манипуляций.



