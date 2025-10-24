История, от которой стынет кровь: издевательство россиян над украинскими семьями

Жительница Донбасса Ольга рассказала "Общественному" об ужасной трагедии, которая произошла в ее деревне после прихода российских оккупантов.

Россиянин расстрелял украинскую семью в Донецкой области

В тот день военные России зашли в населенный пункт, и уже через несколько минут были в ее доме. По словам женщины, солдаты держали семью под прицелом, расспрашивали, где враги и угрожали расправой.

"Поставили автомат к мужу и сказали: Выбирай — муж или сын?" Я клялась на Библии, что не видела украинских военных и не знаю, где они живут", — вспоминает Ольга.





Россияне целый день удерживали ее семью под прицелом. Около 19:30 сказали, что идут, но один из них вернулся — и открыл огонь, сказав лишь: "Извините, это приказ".

В результате погибли ее 61-летний мужчина Александр и старший сын, 37-летний Александр. Саму Ольгу пуля ранила в лицо, но она выжила – ранение прошло навылет через щеку.

"Когда очнулась, думала, что мы все погибли. Почувствовала страшное разочарование. Взяла нож и вышла из подвала — хотела хотя бы одному из них в живот [ударить], чтобы застрелил. Не боялась ничего. Вышла, кричала. Потом поняла, что я одна: русских уже нет, украинских военных."

Позже женщина нашла своего младшего сына Владимира, 32 года, в подвале соседнего дома — его также расстреляли российские военные вместе с соседкой и ее сыном.

Ольга не осталась в селе: 12 часов она шла пешком под обстрелами и через заминированные поля, пока не добралась до более безопасной территории. Там ей предоставили первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Министерство иностранных дел Литвы с официальной просьбой запретить российскому рэперу Моргенштерну въезд в страну.