Сколько британцев поддерживают украинцев в процентном соотношении

Британцы остаются среди самых преданных союзников Украины в Европе. Согласно новому исследованию H/Advisors, проведенному в четырех странах — Великобритании, Германии, Италии и Франции — именно британцы демонстрируют высокий уровень поддержки нашего государства, сообщает Sky News.

Поддержка Британии Украины

85% опрошенных выразили положительное отношение к Украине, а 79% — к президенту Владимиру Зеленскому. Это самые высокие показатели среди всех стран, где проводился опрос. Для сравнения: во Франции уровень симпатии к Украине ниже более чем на 20 пунктов, а в Италии почти на 30%.

Несмотря на всеобщую поддержку, британцев беспокоит влияние войны на экономику страны. Опрошенные отмечают, что рост цен на энергоносители и инфляция становятся заметными последствиями продолжительного конфликта.

В то же время уровень вовлечённости британцев в тему войны остается невысоким — лишь 22% респондентов заявили, что "внимательно следят" за событиями в Украине. Для сравнения, в Италии этот показатель достигает 48%, в Германии – 32%.

Основные моменты:

• 85% британцев имеют положительное отношение к Украине.

• 79% одобрительно оценивают деятельность Владимира Зеленского.

• Только 22% внимательно следят за новостями о войне.

• Самый низкий уровень интереса к событиям среди всех опрошенных стран.

Итог:



Великобритания остается одним из самых стабильных партнеров Украины в Европе, даже несмотря на усталость от войны. Поддержка нашего государства со стороны британцев сохраняется на высоком уровне, а доверие к украинскому руководству остается рекордным среди всех опрошенных стран.



