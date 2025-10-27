logo

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько британцев поддерживают украинцев в процентном соотношении
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько британцев поддерживают украинцев в процентном соотношении

85% британцев поддерживают Украину — опрос показал рекордный уровень симпатии

27 октября 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Британцы остаются среди самых преданных союзников Украины в Европе. Согласно новому исследованию H/Advisors, проведенному в четырех странах — Великобритании, Германии, Италии и Франции — именно британцы демонстрируют высокий уровень поддержки нашего государства, сообщает Sky News.

Сколько британцев поддерживают украинцев в процентном соотношении

Поддержка Британии Украины

85% опрошенных выразили положительное отношение к Украине, а 79% — к президенту Владимиру Зеленскому. Это самые высокие показатели среди всех стран, где проводился опрос. Для сравнения: во Франции уровень симпатии к Украине ниже более чем на 20 пунктов, а в Италии почти на 30%.

Несмотря на всеобщую поддержку, британцев беспокоит влияние войны на экономику страны. Опрошенные отмечают, что рост цен на энергоносители и инфляция становятся заметными последствиями продолжительного конфликта.

В то же время уровень вовлечённости британцев в тему войны остается невысоким — лишь 22% респондентов заявили, что "внимательно следят" за событиями в Украине. Для сравнения, в Италии этот показатель достигает 48%, в Германии – 32%.

Основные моменты:

85% британцев имеют положительное отношение к Украине.

• 79% одобрительно оценивают деятельность Владимира Зеленского.

• Только 22% внимательно следят за новостями о войне.

• Самый низкий уровень интереса к событиям среди всех опрошенных стран.

Итог:

Великобритания остается одним из самых стабильных партнеров Украины в Европе, даже несмотря на усталость от войны. Поддержка нашего государства со стороны британцев сохраняется на высоком уровне, а доверие к украинскому руководству остается рекордным среди всех опрошенных стран.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же ительница Донетчины Ольга рассказала "Общественному" об ужасной трагедии, которая произошла в ее деревне после прихода российских оккупантов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-donald-trump-russia-sanctions-vladimir-putin-12541713?postid=10404394#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости