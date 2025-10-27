Сколько британцев поддерживают украинцев в процентном соотношении

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Британцы остаются среди самых преданных союзников Украины в Европе. Согласно новому исследованию H/Advisors, проведенному в четырех странах — Великобритании, Германии, Италии и Франции — именно британцы демонстрируют высокий уровень поддержки нашего государства, сообщает Sky News.
Поддержка Британии Украины
85% опрошенных выразили положительное отношение к Украине, а 79% — к президенту Владимиру Зеленскому. Это самые высокие показатели среди всех стран, где проводился опрос. Для сравнения: во Франции уровень симпатии к Украине ниже более чем на 20 пунктов, а в Италии почти на 30%.
Несмотря на всеобщую поддержку, британцев беспокоит влияние войны на экономику страны. Опрошенные отмечают, что рост цен на энергоносители и инфляция становятся заметными последствиями продолжительного конфликта.
В то же время уровень вовлечённости британцев в тему войны остается невысоким — лишь 22% респондентов заявили, что "внимательно следят" за событиями в Украине. Для сравнения, в Италии этот показатель достигает 48%, в Германии – 32%.
Основные моменты:
• 85% британцев имеют положительное отношение к Украине.
• 79% одобрительно оценивают деятельность Владимира Зеленского.
• Только 22% внимательно следят за новостями о войне.
• Самый низкий уровень интереса к событиям среди всех опрошенных стран.
Итог:
Великобритания остается одним из самых стабильных партнеров Украины в Европе, даже несмотря на усталость от войны. Поддержка нашего государства со стороны британцев сохраняется на высоком уровне, а доверие к украинскому руководству остается рекордным среди всех опрошенных стран.