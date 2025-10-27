Рубрики
Что случилось и кто отдавал приказ:
Самый ужасный приказ: ликвидировать всех цивильных
Украинские разведчики перехватили разговор полевого командира 30-й отдельной мотострелковой бригады России, где указания отдавались на испанском языке.
В перехваченной записи раздается прямая команда "ликвидировать всех" — даже "на мотоциклах, велосипедах, женщинах и детях".
Где и когда зафиксированы преступные установки:
Перехват датирован в последнее время во время операций этой бригады на фронте; только за три дня до этого военнослужащие той же бригады расстреляли гражданских близ Покровска.
Это свидетельствует о регулярности практики и о том, что подобные приказы повторяются в оперативных группах подразделения.
Кто эти "колумбийские наемники" и почему это важно:
Речь идет о гражданах Колумбии, воюющих в рядах российской 30-й бригады, принадлежащей в состав 2-й общевойсковой армии.
Российское командование, вероятно, пытается привлечь иностранцев, чтобы размыть ответственность и совершить из них соучастников военных преступлений.
Почему эта запись – доказательство военного преступления:
Команды "бить женщин и детей" являются прямым нарушением международного гуманитарного права.
Такие приказы, зафиксированные разведкой, могут стать доказательной базой для международных расследований и привлечения виновных к ответственности.
Основные моменты:
• Перехват показывает приказы ликвидировать гражданских, включая женщин и детей.
• 30-я мотострелковая бригада уже фигурирует в расследованиях из-за расстрелов гражданских близ Покровска.
• Российское командование якобы привлекает иностранных наемников, чтобы распространить практику и размыть вину.
Резюме:
Зафиксированные приказы – это прямое доказательство систематического применения насилия против гражданского населения в операциях определенных подразделений России.
ГУР МО Украины предупреждает: каждый совершающий военные преступления ответственно будет отвечать — на национальном и международном уровнях.
Сравнение: изменяющее участие иностранцев в военных преступлениях:
Участие иностранных боевиков в боевых действиях затрудняет расследование и повышает риск серийных преступлений.
Если раньше преступность была привязана к регулярным частям, то сейчас – к смешанным формированиям с иностранцами, что усиливает потребность в международной координации расследований.
Является ли это доказательством военного преступления:
Да — приказы убивать гражданских, в том числе женщин и детей, подпадают под статьи о военных преступлениях.
Могут ли виновных привлечь к ответственности:
Да. Аудио- и другие перехваты могут использоваться в международных трибуналах и национальных судах в качестве доказательств.
Что делает украинская разведка со следующими материалами:
Материалы передаются правоохранительным и международным инстанциям для фиксации преступлений и последующих судебных процедур.
