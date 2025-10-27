Что случилось и кто отдавал приказ:

Самый ужасный приказ: ликвидировать всех цивильных

Украинские разведчики перехватили разговор полевого командира 30-й отдельной мотострелковой бригады России, где указания отдавались на испанском языке.

В перехваченной записи раздается прямая команда "ликвидировать всех" — даже "на мотоциклах, велосипедах, женщинах и детях".

Где и когда зафиксированы преступные установки:

Перехват датирован в последнее время во время операций этой бригады на фронте; только за три дня до этого военнослужащие той же бригады расстреляли гражданских близ Покровска.

Это свидетельствует о регулярности практики и о том, что подобные приказы повторяются в оперативных группах подразделения.

Кто эти "колумбийские наемники" и почему это важно:

Речь идет о гражданах Колумбии, воюющих в рядах российской 30-й бригады, принадлежащей в состав 2-й общевойсковой армии.

Российское командование, вероятно, пытается привлечь иностранцев, чтобы размыть ответственность и совершить из них соучастников военных преступлений.

Почему эта запись – доказательство военного преступления:

Команды "бить женщин и детей" являются прямым нарушением международного гуманитарного права.

Такие приказы, зафиксированные разведкой, могут стать доказательной базой для международных расследований и привлечения виновных к ответственности.

Основные моменты:

• Перехват показывает приказы ликвидировать гражданских, включая женщин и детей.



• 30-я мотострелковая бригада уже фигурирует в расследованиях из-за расстрелов гражданских близ Покровска.



• Российское командование якобы привлекает иностранных наемников, чтобы распространить практику и размыть вину.

Резюме:

Зафиксированные приказы – это прямое доказательство систематического применения насилия против гражданского населения в операциях определенных подразделений России.

ГУР МО Украины предупреждает: каждый совершающий военные преступления ответственно будет отвечать — на национальном и международном уровнях.

Сравнение: изменяющее участие иностранцев в военных преступлениях:

Участие иностранных боевиков в боевых действиях затрудняет расследование и повышает риск серийных преступлений.

Если раньше преступность была привязана к регулярным частям, то сейчас – к смешанным формированиям с иностранцами, что усиливает потребность в международной координации расследований.

Является ли это доказательством военного преступления:



Да — приказы убивать гражданских, в том числе женщин и детей, подпадают под статьи о военных преступлениях.

Могут ли виновных привлечь к ответственности:

Да. Аудио- и другие перехваты могут использоваться в международных трибуналах и национальных судах в качестве доказательств.

Что делает украинская разведка со следующими материалами:

Материалы передаются правоохранительным и международным инстанциям для фиксации преступлений и последующих судебных процедур.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританцы остаются среди самых преданных союзников Украины в Европе. Согласно новому исследованию H/Advisors, проведенному в четырех странах — Великобритании, Германии, Италии и Франции — именно британцы демонстрируют высокий уровень поддержки нашего государства, сообщает Sky News.