Впечатляющая статистика: сколько женщин служат в разведке Украины

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов записал видеообращение к участникам Украинского женского конгресса 2025 в Киеве.

Женщины на войне в разведке

Видео было опубликовано на странице конгресса, в нем Буданов рассказал о роли женщин в разведке и дал статистическую оценку кадров.

Главное число

По словам начальника разведки, в ГУР служат более 1,5 тыс. женщин. Этот показатель, по его словам, постоянно растет — женщины все активнее приобщаются к службе.

Где именно служат женщины?



Буданов подчеркнул, что женщины работают не только в тылу, но и в оперативных и боевых подразделениях. Он отметил их "встряхивающие результаты", профессиональный рост и заслуженное признание.

Символика и месседж



Руководитель ГУР упомянул символ организации – сову с острым мечом. Это, по его словам, образ мудрой и смелой вооруженной женщины, безжалостной к врагу.

Основные моменты:

• Более 1,5 тыс. женщин служат в ГУР.

• Женщины находятся в оперативных и боевых подразделениях.

• Количество кадров увеличивается, их результаты признают на уровне командования.

Резюме:

ГУР публично фиксирует тренд – женщины становятся неотъемлемой составляющей разведки и безопасности. Это не только вопрос численности, но и качественный вклад в выполнение сложных задач.

Это означает, что женщины заменяют мужчин в ГУР:



Нет. Это о дополнении сил и об усилении профессиональных кадров, а не о замене.



Есть ли подтверждение этих данных из других источников:



Обращаться к официальным сообщениям ГУР/Минобороны – самый надежный путь для проверки деталей.



Что это изменяет для общества:



Большее участие женщин в безопасности усиливает профессионализацию сил и демонстрирует смену ролей в условиях гибридной войны.



