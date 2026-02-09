ВР збирається ухвалити новий закон про відстрочку від мобілзації: хто під нього підпаде

Верховна Рада України найближчим часом може ухвалити законопроєкт, який передбачає річну відстрочку від повторної мобілізації для військовослужбовців віком 18–24 роки, що відслужили один рік за контрактом. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський.

Відстрочка від мобілізації для військових 18-24 років

Федір Веніславський в ефірі Ранок.LIVE заявив, що документ про відстрочку від мобілізації для військових уже підготовлений і може бути винесений на голосування під час найближчого пленарного тижня. Законопроєкт гарантує молодим захисникам 12 місяців відпочинку після завершення контрактної служби без ризику негайної повторної мобілізації.

"Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми його ухвалимо. І молоді люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони", — сказав Веніславський.

Проблему відсутності такої відстрочки раніше публічно озвучував і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко. Він звертав увагу на те, що військових за контрактом "18–24" після демобілізації можуть одразу повторно призвати, попри попередні обіцянки держави.

За словами Веніславського, затримка з ухваленням документа була пов’язана не з технічними труднощами, а з політичними дискусіями та перекручуванням змісту законопроєкту. Нардеп запевняє, що після 11 лютого серйозних перешкод для ухвалення рішення не очікується.

