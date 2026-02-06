У Раді розводять руками: чому не працює обіцяне бронювання від мобілізації

Рубрики
Бронювання від мобілізації, яке обіцяли деяким працівникам підприємств ОПК, так і не запрацювало, хоча ухвалений закон вступив в дію ще 4 грудня 2025 року. У Раді пояснили причини.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Народна депутатка Галина Янченко повідомила, що 45-денне бронювання працівників підприємств ОПК, які не оновили свої дані, досі не працює через бюрократичні зволікання.
За її словами, у Мінцифрі обіцяють запуск цього механізму в середині березня — через “Дію”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.
У ДБР зазначили, що було повідомлено про підозру офіцеру районного ТЦК Київської області за побиття та приниження військовозобов’язаних. На протиправних діях викрили начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з РТЦК та СП Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.