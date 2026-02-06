У Раді розводять руками: чому не працює обіцяне бронювання від мобілізації

Бронювання від мобілізації, яке обіцяли деяким працівникам підприємств ОПК, так і не запрацювало, хоча ухвалений закон вступив в дію ще 4 грудня 2025 року. У Раді пояснили причини.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народна депутатка Галина Янченко повідомила, що 45-денне бронювання працівників підприємств ОПК, які не оновили свої дані, досі не працює через бюрократичні зволікання.

“Це критичний закон, який мав суттєво вирішити проблему кадрового голоду, щоб ми могли виробляти більше зброї. Закон був проголосований ще в жовтні, вступив у дію 4 грудня, однак на практиці досі не працює — не з вини підприємств, а через бездіяльність виконавців”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, у Мінцифрі обіцяють запуск цього механізму в середині березня — через “Дію”.

“Рішення для допомоги українським виробникам озброєння мають прийматись і втілюватись на порядок швидше”, — переконана народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.

У ДБР зазначили, що було повідомлено про підозру офіцеру районного ТЦК Київської області за побиття та приниження військовозобов’язаних. На протиправних діях викрили начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з РТЦК та СП Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.



