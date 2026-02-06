В Раде разводят руками: почему не работает обещанное бронирование от мобилизации

Бронирование от мобилизации, которое обещали некоторым работникам предприятий ОПК, так и не заработало, хотя принятый закон вступил в силу еще 4 декабря 2025 года. В Раде объяснили причины.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народная депутат Галина Янченко сообщила, что 45-дневное бронирование работников предприятий ОПК, которые не обновили свои данные, до сих пор не работает из-за бюрократических проволочек.

"Это критический закон, который должен существенно решить проблему кадрового голода, чтобы мы могли производить больше оружия. Закон был проголосован еще в октябре, вступил в действие 4 декабря, однако на практике до сих пор не работает — не по вине предприятий, а из-за бездействия исполнителей", — пояснила народная депутат.

По ее словам, в Минцифри обещают запуск этого механизма в середине марта — через "Дию".

"Решения для помощи украинским производителям вооружения должны приниматься и воплощаться на порядок быстрее", – убеждена народная депутат.

