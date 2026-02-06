В Раде разводят руками: почему не работает обещанное бронирование от мобилизации

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Бронирование от мобилизации, которое обещали некоторым работникам предприятий ОПК, так и не заработало, хотя принятый закон вступил в силу еще 4 декабря 2025 года. В Раде объяснили причины.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народная депутат Галина Янченко сообщила, что 45-дневное бронирование работников предприятий ОПК, которые не обновили свои данные, до сих пор не работает из-за бюрократических проволочек.
По ее словам, в Минцифри обещают запуск этого механизма в середине марта — через "Дию".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с действиями работников ТЦК возникают в Украине нередко. Часто видео силовой мобилизации или другие противоправные действия объясняли враждебными вбросами. Однако в Государственном бюро расследований обнаружили противоправные действия в ТЦК.
В ГБР отметили, что было сообщено о подозрении офицеру районного ТЦК Киевской области за избиение и унижение военнообязанных. На противоправных действиях разоблачили начальника группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из РТЦК и СП Киевской области. По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.