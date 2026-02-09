ВР собирается принять новый закон об отсрочке от мобилизации: кто под него подпадет

Верховная Рада Украины в ближайшее время может принять законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от повторной мобилизации для военнослужащих в возрасте 18–24 лет, отслуживших один год по контракту. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский.

Отсрочка от мобилизации для военных 18-24 лет

Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE заявил, что документ об отсрочке от мобилизации для военных уже подготовлен и может быть вынесен на голосование во время ближайшей пленарной недели. Законопроект гарантирует молодым защитникам 12 месяцев отдыха после завершения контрактной службы без риска немедленной повторной мобилизации.

"Я думаю, что на этом пленарном заседании мы его примем. И отслужившие по контракту молодые люди будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут вновь мобилизованы ни в какие секторы обороны", — сказал Вениславский.

Проблему отсутствия такой отсрочки ранее публично озвучивал и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Он обращал внимание на то, что военных по контракту "18-24" после демобилизации могут сразу повторно призвать, несмотря на предыдущие обещания государства.

По словам Вениславского, задержка с принятием документа была связана не с техническими трудностями, а с политическими дискуссиями и извращением содержания законопроекта. Нардеп уверяет, что после 11 февраля серьезных препятствий для принятия решения не ожидается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему не работает 45-дневное бронирование от мобилизации.

Также "Комментарии" писали об отсрочке от мобилизации в онлайне через "Резерв+".