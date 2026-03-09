Вперше за історію: пропаганда Росії почала віщати правду

У районі Мелітополя на тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано перебої в роботі російського пропагандистського телеканалу За!ТВ.

Пропагандистський канал За!ТВ вщух тишею

За повідомленнями місцевих джерел, ефір телеканалу зник після потужних вибухів, які пролунали в районі телевізійної інфраструктури.

Імовірно, пошкодження могли отримати об’єкти радіотелевізійної передавальної станції (РТПС), через які здійснюється трансляція сигналу.

В адміністрації окупаційного телеканалу заявили, що причиною припинення мовлення стала "аварія на стороні РТПС".

Водночас місцеві жителі пов’язують зникнення сигналу з вибухами, які пролунали напередодні.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або терміни відновлення мовлення наразі немає.

Українські військові продовжують активні бойові дії на стику Дніпропетровській області та Запорізькій області.

За наявною інформацією, Сили оборони діють на ділянці від Тернового до Солодкого, де тривають операції із зачистки позицій противника. Наразі активні бої точаться за село Березове. На інших ділянках українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії проти російської піхоти та техніки, яка забезпечує підкріплення і логістику окупаційних сил, зокрема у тилових районах. За словами військових, на цій ділянці спостерігається велика концентрація російської піхоти. Противник не лише намагається утримати зайняті позиції, а й здійснює спроби просочування вглиб української оборони.

У зачистці беруть участь підрозділи Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Військові зазначають, що залучення десантно-штурмових підрозділів дозволило покращити координацію та ефективність операцій разом із штурмовими частинами.

