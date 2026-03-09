Впервые в истории: пропаганда России начала вещать правду

В районе Мелитополя на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксированы перебои в работе российского пропагандистского телеканала За!ТВ .

Пропагандистский канал За!ТВ затих тишиной

По сообщениям местных источников, эфир телеканала исчез после мощных взрывов, прогремевших в районе телевизионной инфраструктуры.

Вероятно, повреждения могли получить объекты радиотелевизионной передающей станции (РТПС), через которые осуществляется трансляция сигнала.

В администрации оккупационного телеканала заявили, что причиной прекращения вещания стала "авария на стороне РТПС".

В то же время местные жители связывают пропажу сигнала со взрывами, прогремевшими накануне.

Официальной информации о масштабах повреждений или сроках восстановления вещания пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные продолжают активные боевые действия на стыке Днепропетровской области и Запорожской области.

По имеющейся информации, Силы обороны действуют на участке от Тернового до Сладкого, где ведутся операции по зачистке позиций противника. Сейчас активные бои ведутся за село Березово. На других участках украинские подразделения проводят поисково ударные действия против российской пехоты и техники, которая обеспечивает подкрепление и логистику оккупационных сил, в частности в тыловых районах. По словам военных, на этом участке наблюдается большая концентрация русской пехоты. Противник не только пытается удержать занятые позиции, но и предпринимает попытки утечки вглубь украинской обороны.

В зачистке принимают участие подразделения Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Военные отмечают, что привлечение десантно-штурмовых подразделений позволило улучшить координацию и эффективность операций вместе со штурмовыми частями.

