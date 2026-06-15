Вперше за довгі роки: Мерц виступив з сенсаційною заявою про кінець війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вперше з’являються перші сигнали можливого відкриття дипломатичного шляху для завершення війни, яку Росія веде проти України. Таку позицію він озвучив напередодні саміту "Групи семи" (G7), що відбувся 15 червня у французькому Евіан-ле-Блен.

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Як повідомляє The Guardian, німецький канцлер підкреслив, що міжнародна ситуація поступово створює умови для потенційних переговорів.

За словами Мерца, нині можна говорити про "обережний оптимізм" щодо перспектив дипломатичних контактів під час майбутніх зустрічей на полях саміту.

"Вперше може відкритися вікно для дипломатії з метою припинення війни в Україні", — наголосив він.

Канцлер також зазначив, що має намір детальніше обговорити можливі сценарії врегулювання з президентом США Дональдом Трампом, який також був присутній на саміті G7 у Франції, що проходив 15–17 червня в Евіан-ле-Блен. На думку Мерца, участь ключових світових лідерів може стати важливим фактором у формуванні нових дипломатичних підходів.

Водночас в Україні також оцінюють можливі часові рамки розвитку подій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що вже до осені може спостерігатися зниження інтенсивності бойових дій — за умови, якщо російська армія не досягне суттєвих успіхів у межах літньої наступальної кампанії.

Він пояснив, що Кремль розраховує використати літній період для активізації бойових дій і спроб розширення контрольованих територій, однак результативність цих планів значною мірою вплине на подальший перебіг війни та можливі політичні процеси.

Портал "Коментарі" вже писав, що у соціальних мережах, зокрема на сторінці "Міністерство лісу" у Facebook, оприлюднили дані, які викликали широкий суспільний резонанс. Йдеться про рівень винагороди керівного складу державного підприємства "Ліси України", яке повністю належить державі та фактично фінансується коштом громадян.